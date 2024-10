Poranna odprawa (25.09.2024)

Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku są notowane głównie niżej. Rynek w Chinach po wczorajszych wzrostach notuje dzisiaj korektę aż o 2,00-2,70%. Japoński indeks Nikkei 225 zyskuje 0,50% do 37850 punktów, a kontrakty na indeks w Singapurze SG20cash tracą 0,75% do poziomu 341 punktów.

Chiński bank centralny obniżył w środę koszt swoich średnioterminowych pożyczek dla banków, co było zgodne z ogłoszonymi dzień wcześniej szeroko zakrojonymi środkami łagodzenia polityki, mającymi na celu wsparcie słabnącej gospodarki.

Ludowy Bank Chin (PBOC) poinformował, że obniżył oprocentowanie średnioterminowych pożyczek (MLF) o wartości 300 mld juanów (42,66 mld USD) dla niektórych instytucji finansowych do 2,00% z 2,30%.

Kontrakty futures na europejskie indeksy wskazują na niższe otwarcie sesji kasowej. DAX i UK100 są notowane ok 0,30-0,45% niżej.

Inflacja CPI w Australii spadła w sierpniu do najniższego poziomu od trzech lat dzięki rządowym rabatom na energię elektryczną i spadku cen benzyny. Ceny w sierpniu wzrosły 2,7% r/r, zgodnie z oczekiwaniami oraz w porównaniu do 3,5% r/r w lipcu. Po raporcie dolar australijski notuje lekkie spadki.

Inflacja PPI w Japonii dla sektora usług wzrosła do 2,7% r/r wobec oczekiwanych 2,6% i poprzednio 2,8%. Jest to pozytywny sygnał dla BOJ, który uważnie monitoruje wzrost cen w sektorze usług.

Członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Klaas Knot powiedział, że spodziewa się stopniowych obniżek stóp procentowych „w najbliższej przyszłości” oraz w pierwszej połowie przyszłego roku. Niemniej bankier nie spodziewa się powrotu stóp procentowych do ekstremalnie niskich poziomów. Knot uważa, że stopy procentowe powinny zostać obniżone do poziomu ok 2,00%.