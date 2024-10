Poranna odprawa (25.10.2024)

Wiele chińskich banków, w tym Industrial and Commercial Bank of China i Agricultural Bank of China, obniżyło dzisiaj oprocentowania kredytów hipotecznych, co było zapowiadane już przez chiński establishment. Koszty odsetkowe dla gospodarstw domowych mają spaść łącznie o około 150 miliardów juanów (21,05 miliarda dolarów) rocznie.