Poranna odprawa (26.09.2024)

Indeksy w USA zamknęły się wczoraj na lekkim minusie. Jednak w pierwszej części dnia dzisiejszego obserwujemy odbicie na kontraktach. US500 przebił po raz pierwszy 5800 punktów zyskując 0,40%.

Wzrostową sesję notują również indeksy z regionu Azji i Pacyfiku. Indeksy z Chin zyskują po ok 1,20%, indeks z singapuru SG20cash zyskuje 0,50%, australijski indeks AU200.cash jest notowany 0,70% wyżej, a japoński indeks JP225 rośnie 1,00%.

Wczorajsze spadki na indeksach akcji w USA były wspierane przez mocne odbicie na dolarze, który ponownie testował prawie trzyletnią strefę wsparcia w okolicach 100 punktów. Indeks USDIDX zyskiwał ponad 0,70% pod koniec dnia. Dzisiaj indeks dolara traci ok 0,10% i znajduje się na poziomie 100,5000.

Chiny rozważają dokapitalizowanie swoich największych banków państwowych kwotą do 1 bln juanów (142,39 mld USD). Jest to kolejny krok w ramach planu stymulacji gospodarki ogłoszonego wcześniej w tym tygodniu. Dokapitalizowanie ma na celu zwiększenie zdolności banków do wspierania zmagającej się z trudnościami gospodarki.

Dzisiaj został opublikowany protokół z ostatniego posiedzenia BOJ w lipcu. Decydenci Banku Japonii byli podzieleni co do tego, jak szybko bank centralny powinien dalej podnosić stopy procentowe. Mimo, że na lipcowym posiedzeniu BOJ nieoczekiwanie podniósł krótkoterminowe stopy procentowe do 0,25% stosunkiem głosów 7:2, to już na kolejnym we wrześniu utrzymał je bez zmian.

Tylko dwóch członków rady widziało możliwość dalszego podnoszenia stóp procentowych. Jen japoński jest dzisiaj jedną ze słabszych walut, jednak spadki nie są znaczące. USDJPY zyskuje 0,05% do 144,7000.

Złoto zyskuje kolejne 0,16% do 2660 USD, a srebro jest notowane wyżej o 0,30% do 31,800 USD.

Gubernator Rezerwy Federalnej Adriana Kugler powiedziała, że zdecydowanie popiera ostatnią decyzję Fed o obniżeniu Fed Funds Rates o 50 pb. Kugler uważa, że właściwe będzie dokonanie dodatkowych obniżek stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach, jeśli inflacja będzie nadal spadać zgodnie z oczekiwaniami.

Kugler odniosła się również do raportu PCE, który zostanie opublikowany w piątek. Według niej inflacja powinna wypaść na poziomie 2,7% r/r, aby spełnić oczekiwania i utrzymać postęp spadku inflacji do docelowego poziomu 2,0%.

Kongres w USA przyjął wczoraj ustawę o finansowaniu rządu do grudnia i zapewnieniu ponad 230 milionów dolarów w nagłych wypadkach dla Secret Service. Ustawodawcy mieli termin do 30 września na uchwalenie nowych ustaw finansowych i uniknięcia zamknięcia rządu. Nowe przepisy przedłużają ten termin do 20 grudnia i do tego czasu finansują rząd na obecnym poziomie.