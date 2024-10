Poranna odprawa (27.09.2024)

Akcje azjatyckie są dzisiaj na zielono, a rynki chińskie przewodziły wzrostom po ogłoszeniu przez Pekin szeroko zakrojonych środków stymulacyjnych. Indeks blue-chipów w Chinach jest na dobrej drodze do najlepszego tygodnia od 2008 roku, zyskując 15% w skali tygodnia. Indeks Hang Seng w Hongkongu zmierza do prawie 13% tygodniowego wzrostu, największego od 1998 roku.

Ludowy Bank Chin obniżył wskaźnik rezerwy obowiązkowej (RRR) o 50 punktów bazowych do 6,6%, uwalniając około 1 biliona juanów (142 miliardy dolarów) płynności. Obniżył również 7-dniowe i 14-dniowe stopy reverse repo o 20 punktów bazowych każda.

