Poranna odprawa (27.12.2024)

Bazowy wskaźnik CPI w Tokio przyspieszył w grudniu do 2,4% z 2,2% w listopadzie, podtrzymując oczekiwania odnośnie podwyżki stóp przez Bank Japonii (BOJ). Niektórzy decydenci BOJ dostrzegli sprzyjające warunki do działania w najbliższym czasie, z jednym przewidującym ruch "w niedalekiej przyszłości", choć opinie co do terminu pozostały podzielone ze względu na niepewność związaną z polityką przyszłego prezydenta Trumpa.

