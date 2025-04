Poranna odprawa (28.04.2025)

Sekretarz skarbu USA, Bessent, wyjaśnił, że podczas rozmów z chińskimi urzędnikami nie poruszano kwestii taryf. Co ważniejsze, wyraził wątpliwości co do twierdzenia Trumpa o niedawnej komunikacji z prezydentem Xi.

Rada Państwowa Chin zatwierdziła w weekend budowę 10 nowych reaktorów jądrowych. To czwarty rok z rzędu, w którym zatwierdzono co najmniej 10 reaktorów. Chiny odpowiadają teraz za prawie połowę wszystkich budowanych na świecie reaktorów jądrowych i są na dobrej drodze, by do końca dekady wyprzedzić USA jako największy producent energii jądrowej na świecie.