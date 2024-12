Poranna odprawa (30.12.2024)

Indeksy z regionu Azji i Pacyfiku są notowane w mieszanych nastrojach. Indeksy z Chin są notowane bez większych zmian. Japoński indeks Nikkei 225 traci 0,44% do 39900 punktów, kontrakty na indeks w Singapurze SG20cash tracą 0,47%, a australijski AU200.cash jest notowany 0,16% niżej.

Na rynku forex w pierwszej części dnia najbardziej zyskuje dolar nowozelandzki oraz australijski. Wzrosty sięgają między 0,3-0,5%. Z kolei po drugiej stronie, wśród najbardziej tracących walut znajduje się jen japoński. Wzrosty te ograniczają się do 0,3-0,6%.

Aktywność w japońskim sektorze produkcyjnym spadła w grudniu w wolniejszym tempie, a indeks PMI dla przemysłu Jibun Bank wyniósł 49,6 wobec oczekiwań na poziomie 49,5. Spadek w krajowym sektorze produkcyjnym był wolniejszy w porównaniu z listopadem, kiedy to wskaźnik PMI wyniósł 49,0. Odczyt oznacza również poprawę względem wstępnego odczytu na poziomie 49,4.

Prezes Ludowego Banku Chin (PBoC) Pan Gongsheng powiedział w oświadczeniu, że obecna polityka pieniężna banku pozostawia miejsce na dodatkowe obniżki. Jednocześnie Gongsheng stwierdził, że nie należy dokonywać zbyt agresywnych obniżek, ponieważ dewaluacja juana nadal jest dla nich powodem do niepokoju. Średnia stopa rezerw depozytowych dla chińskich banków wynosi obecnie około 6,6%.

Były prezydent USA Jimmy Carter zmarł około 15:40 w niedzielę w wieku 100 lat w swoim domu w Plains. Carter był prezydentem USA od 20 stycznia 1977 do 20 stycznia 1981 roku. Zazwyczaj urzędujący prezydent USA ogłasza dzień żałoby narodowej po śmierci byłego prezydenta, większość pracowników federalnych otrzymuje dzień wolny, a rynki akcji i obligacji są zamknięte. Z reguły ma to miejsce na ok. 5-7 dni po śmierci prezydenta, czyli obecnie między 3-7 stycznia.