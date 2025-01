Poranna odrpawa (23.01.2025)

Akcje Kinder Morgan wzrosły o prawie 1% w handlu posesyjnym pomimo słabego raportu za IV kwartał 2024 roku. Dochód operacyjny firmy wyniósł 1,1 miliarda dolarów w porównaniu do prognozowanych prawie 1,3 miliarda dolarów. Przychody osiągnęły poziom 3,98 miliarda dolarów, podczas gdy na Wall Street oczekiwano 4,17 miliarda dolarów. Skorygowany dochód netto wyniósł 708 milionów dolarów w porównaniu do prognozowanych 771 milionów dolarów, a zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,30 USD, znacznie mniej niż oczekiwane 0,32 USD. Jednak firma zapowiedziała, że może w przyszłości uczestniczyć w trendzie budowy infrastruktury centrów danych dla sztucznej inteligencji, co ma wspierać rozwój możliwości AI w Stanach Zjednoczonych.