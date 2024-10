Pracownicy Boeinga rozpoczynają strajk i wstrzymują produkcję kluczowych modeli spółki 📢

Pracownicy Boeinga (BA.US) odrzucili proponowany przez spółkę kontrakt i zdecydowaną większością przegłosowali rozpoczęcie strajku. Decyzja pracowników wstrzyma produkcję większości samolotów spółki, w tym najlepiej sprzedającego się modelu 737 MAX.

Boeing i Międzynarodowe Stowarzyszenie Mechaników i Pracowników Przemysłu Lotniczego (IAM) zaprezentowały w zeszłą niedzielę projekt kontraktu, w ramach którego spółka zaproponowała pracownikom m.in. 25% podwyżkę zarobków w ujęciu następnych 4 lat oraz usprawnienia w systemie opłat związanych z ochroną zdrowia, a także benefitów emerytalnych. Jednak członkowie związku zawodowego uznali kontrakt za niewystarczający wobec rosnących kosztów życia i odrzucili proponowane rozwiązanie. Ok. 96% członków IAM zagłosowało za strajkiem, co znacznie przekroczyło wymagany pułap dwóch trzecich i od północy pracownicy fabryk w Seattle opuścili stanowiska pracy.

Strajk przypada w bardzo niekorzystnym otoczeniu dla Boeinga, który mierzy się z problemami wizerunkowymi oraz turbulencjami w procesie produkcyjnym po styczniowej awarii drzwi awaryjnych w trakcie lotu Alaska Air Lines, prowadzącym najpierw do uziemienia wszystkich modeli 737-9 MAX oraz do zwiększonych audytów FAA i serii kolejnych przypadków problemów z jakością produkcji samolotów. W efekcie FAA nałożyło na Boeinga ograniczenia produkcyjne w celu wprowadzenia przez spółkę odpowiednich zmian prowadzących do rozwiązania błędów i problemów z procesem produkcyjnym.

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami, 30-dniowy protest może kosztować 1,5 mld $ i tym samym wpłynąć na jeszcze większy problem z produkcją kluczowych modeli samolotów, w tym najlepiej sprzedających się samolotów 737 Max.

Notowania Boeinga w handlu przed otwarciem spadają o prawie 5%, co implikuje najniższą wartość akcji od listopada 2022 r. Źródło: xStation