Przegląd surowcowy - Ropa, złoto, gaz, kawa (17.09.2024)

Ropa:

Ropa naftowa wyraźnie odbija. W przypadku ropy WTI jest to odbicie od dołka z 65 USD za baryłkę do poziomu 70 USD za baryłkę. Kolejny ważny poziom oporu to okolice 71,5 USD za baryłkę, czyli lokalne dołki z początku i końca sierpnia

EIA tnie prognozy dla ropy WTI do poziomu 78,8 na 2024 roku, co jest obniżką w porównaniu do poprzedniej prognozy o 1,41 USD. Z kolei za 2025 rok EIA wskazuje na cenę 79,53 USD za baryłkę, co jest obniżeniem prognozy o 1,58 USD.

EIA oczekuje, że zapasy skurczą się średnio o 0,9 mln brk na dzień w III kwartale tego roku, a w czwartym o 1,0 mln brk na dzień. EIA oczekiwał redukcji zapasów, nawet przed decyzją OPEC+ o opóźnieniu podwyżki produkcji

Według estymacji EIA, produkcja w Libii spadła do okolic 0,4 mln brk na dzień, z poziomu 1,1 mln brk na dzień, średnio w pierwszej połowie tego roku

EIA wskazuje, że produkcja ropy na koniec roku wyniesie 13,3 mln brk na dzień, natomiast w przyszłym roku wzrośnie do poziomu 13,7 mln brk na dzień

EIA podnosi również prognozę dla popytu na ten rok o 180 kbd do poziomu 103,08 mln brk na dzień, natomiast w przyszłym roku podnosi o 100 kbd do poziomu 104,6 mln brk na dzień

Pozycje spekulacyjne netto na ropie Brent na kontraktach terminowych spadły do negatywnego poziomu pierwszy raz od momentu publikowania danych od 2011 roku

Zapasy ropy naftowej w zasadzie przestały spadać, co jest zgodne z sezonowością. Może to teraz powodować potencjalne sygnały słabości, jeśli zapasy będą rosły mocniej niż w zeszłym roku czy 5 letnia sezonowość

Warto zauważyć, że na ropie mieliśmy sygnał krótkoterminowego wyprzedania, co było związane ze spadkiem ceny poniżej 2 krotnego odchylenia standardowego od 1 rocznej średniej. Z kolei obecnie ropa jest wyceniana zgodnie z 5 letnią średnią. W ostatnim czasie nie było żadnych sygnałów, ale w latach 2011-2013 wielokrotnie były to sygnały odbicia

Obserwujemy ponownie wyraźny wzrost backwardation, które wynosi w przypadku WTI już ponad 1 USD. W przypadku ropy Brent nie widać tak mocnego wzrosty backwardation

Crack spread dla ropy WTI w dalszym ciągu spada, natomiast ropa WTI odbija. Jeśli zapasy ropy będą dalej spadać, wtedy crack spread powinien odbić. Z drugiej strony może to sygnalizować przedwczesne odbicie ropy WTI. Tak duży crack spread jest też związany z rolowaniem, które będzie miało miejsce po dzisiejszej sesji.

Pozycje na ropie Brent stały się ujemne pierwszy raz od 2011 roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Zapasy ropy naftowej znajdują się obecnie przy 5 letnim dołku. Ważne będzie obecne zachowanie względem średnich i poziomów sprzed roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Na ropie mieliśmy krótkoterminowy sygnał wyprzedania, bazując na odchyleniu od 1 rocznej średniej. Mamy również takie sygnały patrząc na 5 letnią średnią i zachowanie cen z lat 2011-2013. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Obserwujemy wyraźny przyrost backwardation dla ropy WTI, co ponownie może sugerować krótkoterminowe wykupienie. Jednocześnie jednak warto pamiętać, że następuje ono tuż przed rolowaniem kontraktów. Niemniej krzywa terminowa pozostaje w ekstremalnych backwardation do stycznia. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Crack spread nie uzasadnia odbicia cen ropy WTI. Niemniej zachowanie zapasów może również doprowadzić do samego odbicia crack spreadu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Obserwujemy dużo sprzecznych sygnałów dla ropy WTI oraz Brent. Niemniej obecne zachowanie ceny ropy WTI może sugerować próbę odbicia do poziomu 71,5 USD za baryłkę. Wzrost powyżej tego poziomu oznaczałby możliwe wybicie się z trendu spadkowego. Źródło: xStation5

Gaz:

Wypełnienie magazynów w Europie przekracza poziom 93%. Wskazuje to na wysoki poziom bezpieczeństwa przed sezonem grzewczym

Zapasy w USA znajdują się ok. 10% powyżej 5 letniej średniej, ale znajdują się już poniżej 5 letniego maksimum.

Relatywnie niski przyrost zapasów gazu w ostatnich tygodnia powoduje, że możliwe będzie dobicie do 5 letniej średniej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Zapasy wynoszą obecnie 3387 mld stóp sześciennych, natomiast 5 letni sezonowy szczyt to okolice 3700 mld stóp sześciennych

Zapasy komparatywne sugerują, że ceny gazu powinny być obecnie wyższe. Niemniej będzie to też wynikało z samej struktury terminowej gazu. Ceny gazu w styczniu powinny znaleźć się na poziomie 3,3 USD/MMBTU, bazując na obecnej cenie spot

Obecnie zużycie gazu pozostaje powyżej standardowego. Z drugiej strony produkcja gazu jest wyraźnie niższa od lokalnych szczytów z bieżącego roku, co powoduje niższe wzrosty zapasów niż standardowo

Zużycie gazu jest większe niż standardowo. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Zapasy gazu rosną nieco wolniej, niż wynikałoby to ze średniej, co jest związane z wyższym zużyciem i niższą produkcją. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Przyrosty zapasów gazu w ostatnich tygodniach są wyraźnie niższe, niż wynikałoby to z sezonowości. To sugeruje, że presja wzrostowa na ceny gazu powinna być utrzymana. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Contango z perspektywy październikowego i styczniowego kontraktu zmniejszyło się w perspektywie miesiąca o 13%. Dzisiaj po sesji czeka nas rolowanie z kontraktu październikowego na listopadowy. Rolowanie to będzie wynosiło ok. 10% i doprowadzi do ceny w okolicach 2,65 USD/MMBTU. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Gaz testuje obecnie średnią 100 okresową. Oczywiście warto pamiętać o rolowaniu, które będzie miało miejsce dzisiaj po sesji i wyniesie ok. 10%. Skok ten prawdopodobnie doprowadzi do przetestowania zasięgu formacji oRGR. Kolejną rzecz na którą warto zwrócić uwagę to potężna luka. W zeszłym roku luka wrześniowa nie została domknięta do grudnia, natomiast październikowa do listopada. Źródło: xStation5

Złoto:

Złoto opiera się sezonowości i mocno zyskuje tuż przed decyzją Fed o wysokości stóp procentowych.

Złoto testuje okolice 2585 USD za uncję

Maksymalne zachowanie złota z ostatnich 5 lat sugeruje konsolidację w najbliższych 2 miesiącach. Średnie zachowanie wskazuje, że potencjalny dołek może być już blisko

Z drugiej strony złoto zachowuje się bardziej jak długoterminowa sezonowość, zamiast 5 czy 10 letniej sezonowości. Warto wspomnieć, że w ostatnich 5-10 latach mieliśmy jedynie jeden cykl obniżek stop procentowych

Zachowanie złota po pierwszej obniżce w kilku sesjach po jest trudne do odczytania, ale w dłuższym terminie złoto zwykle zyskuje po pierwszej obniżce

Warto jednak zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie złoto nie zawsze zachowuje się standardowo

Według sezonowości 5 letniej złoto znajduje się blisko potencjalnego średniego dołka, natomiast maksymalne zachowanie z ostatnich 5 lat sugeruje konsolidację. Źródło: xStation5

5 letnia średnia sezonowość sugeruje dołek w najbliższym czasie. 10 letnia sezonowość wskazuje, że dołek może mieć miejsce dopiero za 4-6 tygodni. Z kolei obecne zachowanie złota bardziej przypomina średnie zachowanie z ostatnich kilkudziesięciu lat (od uwolnienia cen złota). Jeśli złoto miałoby się zachowywać podobnie, wtedy lokalny szczyt będzie miał miejsce na początku listopada. Zbiega się to z kolei z wyborami prezydenckimi w USA. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Złoto testuje obecnie ważne miejsce w postaci górnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego. Jeśli test był rozpoczęciem korekty, ważnym miejscem wsparcia mogą być okolice 2535 USD za uncję. Źródło: xStation5

Kawa:

Wzrosty cen kawy w ostatnim czasie ponownie wywołane są obawami związanymi z pogodą

Cena Robusty dobiła do najwyższego poziomu od 2008 roku, czyli od momentu rozpoczęcia handlu kontraktami na ten rodzaj kawy. Z kolei Arabika dobiła do 260 centów za funta, co oznacza przebicie ostatnich lokalnych szczytów oraz najwyższe ceny od 2011 roku.

Cena Robusty wzrosła w tym roku o ponad 90%, co jest związane z silnym deficytem tej kawy. Wzrost cen Arabiki wyniósł w tym roku ok. 40%

Brazylia doświadcza obecnie jednej z najgorszych susz w ostatnich latach, co wywołuje sporą niepewność dotyczącą zbiorów kawy na przyszły rok

Słabe warunki produkcyjne mają miejsce przede wszystkim w regionie Minas Gerais, który odpowiedzialny jest za produkcję Arabiki

Nawet oczekiwane deszcze w październiku mogą być niewystarczające, aby doprowadzić do wzrostu owoców kawy

W Wietnamie tajfun Yagi doprowadził do zniszczenia wielu drzew kawowych i doprowadził do powodzi tuż przed zbiorami. Wietnam jest największym producentem Robusty

La Nina, która obecnie występuje przynosi spore susze w Brazylii oraz nadmierne deszcze w Wietnamie. Obie te sytuacje nie sprzyjają uprawie kawy

Zapasy kawy na ICE rosną umiarkowanie od czerwca, ale nie przebiły lokalnych szczytów z początku 2023 roku. Zapasy pozostają ok. 35% niższe niż w 2011 roku (był to lokalny dołek w zapasach) oraz ok. 85% niższe niż szczyt z 2004 roku.

Kawa ograniczyła wzrosty po mocnej sesji na początku tego tygodnia, ale dalsze problemy pogodowe w Brazylii i Wietnamie mogą doprowadzić do rewizji prognoz zbiorów na sezon 2024/2025. Może okazać się, że prognozowana spora nadwyżka będzie w pełni zredukowana. Źródło: xStation5

Obecnie oczekuje się, że w sezonie 2024/2025 będziemy mieli sporą nadpodaż, co jest związane z oczekiwaniem sporego odbicia produkcji w Brazylii. Z drugiej strony istnieje duża szansa na rewizję tych prognoz i również ograniczenia perspektyw produkcji w Wietnamie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB