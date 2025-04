PULS GPW: Czerwony początek tygodnia

Nadrabianie spadków po otwarciu

Wszystkie sektory na minusie

Develia rozczarowuje danymi sprzedażowymi

Notowania indeksów pozostają wciąż na czerwono, choć początek sesji wskazywał na dużo gorszy przebieg. Sytuację na rynku dobrze opisuje fakt, że spadek na WIG20 sięga dziś 1,5%, co zwykle oznaczałoby wyraźny i negatywny sygnał, a po otwarciu w okolicach 2300 pkt taki wynik można uznać za powiew optymizmu.

Wyraźną przecenę (choć nie tak mocną jak pod koniec poprzedniego tygodnia) notują banki, które spadają dziś o ok. -1%. Relatywnie do pozostałych sektorów, instytucje finansowe radzą sobie najlepiej. Najsłabsze nastroje panują wśród usług użyteczności publicznej (-2,6%) oraz opiece zdrowotnej (-2,3%).

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakt na indeks WIG20 (W20) kontynuuje silną wyprzedaż, choć w drugiej części sesji mocno nadrabia spadki z otwarcia. Notowania odbiły się dziś od dwóch stref wsparcia: 2250 pkt., wyznaczonej przez strefę konsolidacji z końcówki grudnia oraz 2330 pkt, wyznaczonych przez dwa lokalne szczyty z ostatniego kwartału 2024 r., wyznaczonych w listopadzie i grudniu. Obecnie kontrakt zbliża się do przetestowania oporu na poziomie ok. 2460 pkt, stanowiącego preludium do próby powrotu powyżej 2500 pkt. Wydaje się, że wyprzedaż zaczyna powoli hamować, choć wciąż rynkowi daleko do względnegu spokoju. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: