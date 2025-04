PULS GPW: Indeksy szukają kierunku, Będzin rośnie o ponad 50%

) oraz wydawaniu mniejszych gier przygotowanych przez zewnętrzne studia (planowany budżet na produkcję to ok. 1-2 mln $). Dwa drugie filary działalności mają stanowić wsparcie w okresach między premierami kluczowych tytułów. Choć plan wygląda solidnie, a rozpiska pracy na najbliższe lata wreszcie wskazuje inwestorom potencjał działalności studia, tak na razie 11 bit studios po ciężkim 2024 r. mierzy się z mocno ograniczonym zaufaniem rynku. Kluczowym czynnikiem, który może przywrócić wiarę w studio jest premiera

zaprezentowało dziś nową strategię rozwoju na nadchodzące lata. Spółka chce opierać swoją działalność na trzech filarach: dużych grach własnej produkcji (planowane zespoły 30-60 osobowe, czas pracy nad jednym tytułem to ok. 4 lata), grach platformach (pierwszym takim produktem ma być zapowiedziany dziś

poinformował o podpisaniu umowy ramowej dot. projektu i budowy układu drogowego lotniska CPK. Maksymalna wartość umów wykonawczych wynosi 2,279 mld zł, a czas realizacji to 72 miesiące. Spółka podkreśliła, że umowa ramowa będzie wykonywana równolegle z pozostałymi analogicznymi umowami zawartymi z innymi wykonawcami po przeprowadzeniu postępowania ramowego, co ma zapewnić wszystkim wykonawcom możliwość udziału w postępowaniach wykonawczych. Notowania spółki rosną dziś o ponad 3%.

EC Będzin (BDZ.PL)