PULS GPW: Indeksy wracają do przedwyborczych poziomów

poinformowało o spadku liczby abonentów w listopadzie. W stosunku do 14 października (czyli ostatniego dnia przed wprowadzeniem decyzji o zmianach w “Katalogu Klubowym”, powodujących m.in. konieczność dodatkowej opłaty za część książek wcześniej dostępnych w ramach abonamentu) liczba abonentów spadła o 5%. Jednocześnie spółka podkreśla, że tempo spadku użytkowników maleje w stosunku do pierwszych dni wprowadzenia usługi. Wobec mocnych spadków na akcjach, jakie widzieliśmy po informacjach napływających odnośnie zmian zasad abonamentów oraz wycofania wielu pozycji książkowych z oferty spółki, można stwierdzić, że rynek częściowo pozycjonował się już na napływ negatywnych danych ze spółki. Mimo to ponad 65% wzrost, jaki widzieliśmy w ostatnim tygodniu października, wciąż naraża inwestorów na ewentualne przeceny wraz z gorszymi informacjami ze spółki. Legimi jest obecnie notowane na poziomach o ok. 37% niższych niż szczyty sprzed informacji o zmianach w spółce.

