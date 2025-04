PULS GPW: Indeksy z lekką konsolidacją, odpisy mocno obcinają wyniki 11 bit studios mimo rekordowych przychodów

PGE (PGE.PL)

zaprezentowało wyniki za 2024 r. Spółka osiągnęła w 2024 r. 64,5 mld zł, co oznacza 33% spadek w ujęciu r/r. Drugi rok z rzędu PGE osiągnęło stratę operacyjną, choć w 2024 r. wyniosła ona jedynie -65 mln zł (rok wcześniej wyniosła ona -3,43 mld zł). Na poziomie wyniku netto spółka zaprezentowała -3,16 mld zł (wobec -5 mld zł rok wcześniej). Spółka poinformowało o pierwszym roku w historii, w którym pozytywnie do wyniku dołożył się segment Energetyki Gazowej, który powoli zastępuje produkcję energii z węgla. Dziś ruch na akcjach spółki pozostaje spokojny, choć warto pamiętać, że PGE należało do grupy spółek energetycznych, które zanotowały wczoraj wyraźne spadki, stąd część negatywnego odbioru wyników mogła zostać zaabsorbowana przez wczorajszy ruch.