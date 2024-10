PULS GPW: IPO Żabki rozczarowuje

Grupa Żabka (ZAB.PL)

zadebiutowała dziś na warszawskim parkiecie. Notowania spółki otworzyły się na poziomie 22,99 zł, co stanowiło premię w stosunku do ceny emisyjnej wynoszącą ok. 7%. W pierwszej godzinie handlu akcje spółki pozostały pod mocniejszą presją podażową i notowania spadły w okolice ceny emisyjnej na poziomie 21,5 zł. Wsparcie to okazało się wystarczająco silne, żeby wzmocnić stronę popytową i na razie ceny akcji ustabilizowały się w okolicach 22 zł. Prawdopodobny wzrost zmienności może jeszcze pojawić się bliżej końca sesji, gdyż zwykle największe obroty pojawiają się na otwarciu i zamknięciu notowań.