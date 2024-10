PULS GPW:  Kolejne IPO na warszawskim parkiecie. Transition Technologies ustala cenę maksymalną na 35 zł

ustaliło cenę maksymalną emisji akcji na poziomie 35 zł. Od dziś do 25 października 2024 r. Spółka planuje pozyskać 80 mln zł, a głównym celem emisji jest uzyskanie kapitału do przeprowadzenia akwizycji. Transition Technologies będzie celowało przede wszystkim w zagraniczne spółki, a głównym kierunkiem rozwoju jest Europa Zachodnia. Dodatkowo spółka zapowiedziała chęć wypłaty min. 50% wypracowanego zysku netto w formie dywidendy w danym roku obrotowym o ile nie wystąpią okoliczności zewnętrzne uniemożliwiających takie działanie, bądź nie wystąpią znaczące potrzeby kapitałowe spółki. Planowany pierwszy dzień notowań nastąpi ok. 15 listopada.

opublikował dziś wyniki za 3Q24. Spółka osiągnęła w tym kwartale 34,5 mln zł przychodów z działalności operacyjnej, oznacza ponad 37% wzrost r/r. Jednocześnie koszty operacyjne wzrosły nieco wolniej, zwiększając się w ujęciu r/r o 33%. To pozwoliło spółce na znaczny wzrost wyniku operacyjnego do 5,84 mln zł (+61% r/r). Jeszcze bardziej imponująco wygląda dynamika wzrosty na zysku netto, który dodatkowo zwiększył prawie 2-krotny wzrost przychodów finansowych i spadek kosztów finansowych. Na poziomie zysku netto j.d. spółka uzyskała 7,94 mln zł (+61% r/r).

coraz mocniej koncentruje się na energetyce morskiej. SPółka zapowiedziała sfinalizowanie finansowania dla projektu Baltica 2 wynoszącego ok. 15 mld zł. W następnym roku planuje wystawić co najmniej dwa projekty typu offshore do aukcji, z czego ich łączna moc ma wynieść 2 GW.

