PULS GPW: Końcówka tygodnia zapowiada podtrzymanie pozytywnego sentymentu na warszawskim parkiecie

Amrest (EAT.PL)

opublikował wyniki za 1Q25. Spółka kontynuuje trend wzrostowy na poziomie sprzedaży, raportując największy wynik za pierwszy kwartał w historii. Sprzedaż w pierwszych 3 miesiącach 2025 r. wyniosła 620,2 mln euro (+4,7% r/r). Jednocześnie spółka zaraportowała typowy sezonowy spadek przychodów w ujęciu q/q. Na poziomie skoryg. wyniku EBITDA spółka osiągnęła 87,8 mln euro, co oznacza +6,5% wzrost w ujęciu r/r. Amrest nieco zwolnił tempo otwierania nowych lokali. W 1Q25 otworzył 15 nowych lokali wobec 19 w 1Q24. Na wynikach spółki wciąż ciążą niedziałające części biznesu między innymi w Rosji, co przełożyło się na zmniejszenie wyniku EBIT o 5 mln euro do 13 mln. Po publikacji wyników spółka traci na dzisiejszej sesji ponad 4,3%.