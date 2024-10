PULS GPW: Kontynuacja korekty na indeksach przy poprawiających się wynikach sektora bankowego

Kontynuacja korekty na indeksach

Dzisiejsza decyzja RPP prawdopodobnie pozostawi stopy bez zmian

Grodno szacuje spadek przychodów za sierpień 2024 r.

KGHM zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi

Dzisiejsza sesja stanowi kontynuację korekty na głównych indeksach. WIG20 cofa się dziś o 0,8%, a indeks szerokiego rynku WIG traci lekko ponad 0,7%. Na notowaniach indeksów ciążą prawie wszystkie sektory, z czego mocniejsze cofnięcie widzimy w sektorze finansowym. Subindeks WIG-Banki spada dziś o 0,8%. NBP opublikował dane dotyczące wyników sektora bankowego za lipiec 2024 r. W całym sektorze widać kontynuację trendu wzrostu liczby udzielanych kredytów, które w lipcu w ujęciu m/m wzrosły o 1%, a r/r prawie 4%. Zysk całego sektora w okresie styczeń-lipiec wzrósł do 23,97 mld zł (+65% r/r).

Kredyty i zaliczki w mln zł. Źródło: XTB Research, NBP

Dziś poznamy także decyzję RPP odnośnie stopy procentowej. Zgodnie z dotychczasową narracją ciężko jest spodziewać się zmiany stopy procentowej, w szczególności wobec materializacji wcześniejszych przewidywań odnośnie wzrostu inflacji. Mimo to presja na potencjalną obniżkę stóp procentowych rośnie coraz bardziej w obliczu decyzji innych banków centralnych. Stąd inwestorzy przede wszystkim obserwować będą komentarze członków RPP w celu wysnucia wniosków dotyczących kształtu polityki pieniężnej do końca 2024 r. i w 2025 r.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Poniedziałkowe wybicie formacji technicznej na wykresie kontraktu na indeks WIG20 (W20) okazało się nietrwałe i wczorajsza korekta wzmocniona negatywnym sentymentem z rynku amerykańskiego doprowadziła do powrotu do strefy konsolidacji w ok. 2380 pkt. Trwałe wyjście powyżej tej strefy oraz utrzymanie notowań ponad wykładnicze średnie kroczące (w szczególności EMA100 - jasnoniebieska linia na wykresie) stanowi klucz dla byków do próby wypchnięcia notowań w okolice 2480 pkt., czyli obecnie pierwszej mocnej strefy oporu. Z drugiej strony strefa wsparcia wyznaczona przez dolne ograniczenie konsolidacji pozostaje względnie blisko obecnych notowań na poziomie 2340 pkt. Przebicie jej może otworzyć niedźwiedziom drogę do psychologicznego pułapu 2300 pkt. poniżej którego niewykluczony jest atak przetestowanie strefy 2177 pkt. wyznaczonej przez lokalne wyniki. Wszystko na razie pozostaje zależne od sentymentu rynkowego, który sezonowo w USA wygląda we wrześniu bardzo słabo, co może utrudnić odbicie warszawskim indeksom. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: