PULS GPW: Korekta banków powoduje lekkie spadki na indeksach, wyniki spółek gamingowych mieszanie przyjęte przez rynek

CI Games (CIG.PL)

opublikowało wyniki za 2Q24. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 37 mln zł, co stanowi najwyższy wynik dla drugiego kwartału od 2021 r. Jednocześnie marża brutto ze sprzedaży spółki pozostaje w trendzie spadkowym, wynosząc 27,4% (najniższy poziom od ponad 2 lat. W wynikach widzimy odbicie marży operacyjnej do 9,3% (z -1,2% w pierwszym kwartale i -27,5% w 2Q23). Spółka poinformowała także o aktualizacji strategii na lata 2025-28. Według nowych założeń spółka planuje rozpocząć cykl premier dużych gier od 2026 r. i przez kolejne 3 lata wydawać duże gry co roku. Pierwszą dużą premierą ma być kolejna gra z serii

Lords of the Fallen,

która ma zostać wypuszczona w 2026 r. Spółka zapowiada także grę z serii

Sniper Ghost Warrior,