PULS GPW: Korekta na indeksach przed II turą wyborów prezydenckich

Columbus Energy (CLC.PL)

osiągnęło w 1Q25 66,47 mln zł przychodów, co oznacza o ponad 11% niższy wynik niż rok wcześniej. Spadek sprzedaży połączony z utrzymaniem kosztów na stałym poziomie przyczynił się do straty operacyjnej, wynoszącej -7,52 mln zł. Jest to pierwszy ujemny wynik operacyjny od 4Q23. Spółka zaraportowała także najwyższą od 2Q23 stratę netto w wysokości -17,18 mln zł. Dla Columbusa jest to piętnasty kwartał z rzędu straty netto. Spółka spada o prawie 6% po publikacji wyników. Od początku miesiąca jej notowania spadły o prawie 11%.