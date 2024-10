PULS GPW: Legimi z poważnymi zmianami działalności, CD Projekt liderem wzrostów w WIG20

Mercator (MRC.PL)

ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. Przedmiotem skupu będzie maksymalnie 149 tys. akcji. Cenę skupu ustalono na poziomie 100 zł. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od dzisiaj do 22 października (wtorek). W reakcji na tę informację notowania spółki skoczyły w szczytowym momencie o ponad 12% (obecnie wzrost zmalał do ok. 5%).