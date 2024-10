PULS GPW: Mocne odbicie indeksów, kontynuacja słabości w gamedevie

Boombit (BBT.PL)

opublikował dziś wyniki za 1H24, które okazały się zgodne ze wstępnymi szacunkami opublikowanymi w połowie września. Spółka w 2Q24 osiągnęła niższe przychody w wysokości 51,73 mln zł (-17,6% r/r). Oznacza to 6 kwartał z rzędu ujemnej dynamiki sprzedaży, a do tego powrót do spadków dynamiki, po trzech kwartałach poprawy. Mimo spadku przychodów spółka zanotowała wyższe tempo obniżki kosztów, co przyczyniło się na wzrost marży ze sprzedaży brutto (do 12,2% z 9,4% rok wcześniej), a także wzrostu zysku ze sprzedaży do 1,7 mln zł (z 1,4 mln zł rok wcześniej). Skokowy wzrost zysku operacyjnego do 7,9 mln zł (najwyższa kwartalna wartość od 2021 r.) wynika z ujęcia zysku ze sprzedaży udziałów w spółce ADC w wysokości 10,6 mln zł. Do tego spółka ujęła także odpisy aktualizacyjne związane z niekontynuowania pracy nad niektórymi projektami oraz niższymi od zakładanych wynikami gry

Mine_Slash.

Łącznie odpisy wyniosły 4,4 mln zł. Po wyłączeniu wydarzeń jednorazowych wynik operacyjny wynosi 1,7 mln zł. Na poziomie zysku netto jednostki dominującej spółka uzyskała 7,75 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu r/r o -20,9%. Tak mocny spadek wynika z jednorazowej aktualizacji wyceny udziałów w 2Q23 r., które spowodowały jednorazowy wzrost przychodów finansowych o ponad 10 mln zł. Notowania Boombit po publikacji wyników tracą o prawie 1%.