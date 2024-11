Puls GPW: Niedźwiedzi piątek wymazuje wczorajsze zyski. Presja na spółkach energetycznych

11 bit studios (11B.PL)

przedstawiło po sesji wyczekiwane wyniki finansowe za III kw. 2024. Sprzedaż Frostpunka 2, który w dniu premiery nie spełnił oczekiwań inwestorów i doprowadził do wyprzedaży walorów studia, wyniosła 441 tys. egzemplarzy do końca września (10 dni od premiery). Na chwilę obecną wynik ten wzrósł do 511 tys. kopii. Największy udział w sprzedaży (blisko ¼) mieli udział gracze z Chin, na drugim miejscu plasują się Stany Zjednoczone (18,2%). Poprawione wyniki finansowe mogą pomóc akcji spółki wybić się z trwającej stagnacji, jednak kluczowym pozostaje premiera The Alters, zaplanowana na I kwartał 2025 (pierwotnie gra planowana była na IV kwartał 2024).