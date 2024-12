PULS GPW: Nowa strategia Tauronu na lata 2024-2035 zapowiada zieloną ewolucję

Tauron (TPE.PL)

zaprezentował dziś nową strategię na lata 2025-35. Wśród najważniejszych celów spółki warto podkreślić wyraźny ruch w stronę rozwoju segmentu OZE. Spółka pragnie przeznaczyć 30% wydatków inwestycyjnych w tym okresie na rozwój odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii. Dla porównania w okresie 2012-2023 wydatki te stanowiły jedynie 5%. Tauron podtrzymuje także plan priorytetyzacji segmentu dystrybucji, na rozwój którego w latach 2025-2035 chce przeznaczyć ok. 60 mld zł. Plany finansowe zakładają podwojenie wyniku EBITDA do 2035 r., z czego prawie 70% obecnej wartości wyniku ma być dodany z segmentu dystrybucji. Do 2040 r. spółka chce uzyskać neutralność klimatyczną, a także odejść do 2030 r. z wykorzystywania węgla w produkcji ciepła. Plany Tauronu wyglądają zdecydowanie śmiało i optymistycznie, choć warto pamiętać, że w przypadku tak dalekiego horyzontu czasowego jak 10 lat może bardzo dużo się zmienić. Rynek strategię przyjął bardzo pozytywnie, choć w dalszej części sesji spółka lekko wytraciła zyski i obecnie jest notowana o ok. 0,6% powyżej wczorajszej ceny zamknięcia.