PULS GPW: Odreagowanie wczorajszej wyprzedaży, WIG20 wraca powyżej 2700 pkt

Odreagowanie na głównych indeksach

Wzrost deficytu sektora finansów publicznych w 2024 r.

Poprawa wskaźnika PMI w stosunku do lutego, choć niższa od oczekiwań

PKN Orlen zapowiada odpisy pomniejszające zysk netto za 2024 r.

Dzisiejsza sesja stanowi odreagowanie wczorajszych spadków. Główne indeksy zwyżkują, wymazując część wczorajszych strat. Najmocniejsze ruchy notuje WIG20, który rośnie dziś o ponad 2%. Również wyraźne ruchy widać na szerokim rynku (WIG zyskuje 1,8%), a także na średnich spółkach (mWIG40 rośnie o 1,2%).

Według danych GUS deficyt sektora finansów publicznych wzrósł do 55,3% PKB. W 2023 r. wartość ta wynosiła 49,5%. W przypadku deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł on w relacji do PKB do 6,6% wobec 5,3% w 2023 r. U podstaw wzrostu deficytu mają leżeć niższe wpływy z VATu ze względu na wzrost oszczędności Polaków, wydatki obronne oraz wydatki powodziowe.

PMI dla przemysłu w Polsce dalej rośnie, wzrastając do 50,7 pkt (wobec 50,6 pkt poprzednio), choć wzrost jest nieco niższy niż oczekiwano (konsensus zakładał 50,9 pkt). Wskaźnik rośnie kolejny miesiąc z rzędu, utrzymując się powyżej 50 pkt.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakt na indeks WIG20 (W20) broni poziomu 2700 pkt, częściowo redukując wczorajszą korektę.. 2700 pkt, poza psychologiczną barierą, umocniony jest teraz przez 50-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą, a także dolne ograniczenie trendu wzrostowego. Obrona tego poziomu stanowi kluczową przestrzeń dla byków. Jednocześnie na notowaniach kontraktu wciąż ciąży presja korekcyjna. Domknięcie luki cenowej i utrzymanie notowań powyżej 2700 pkt będzie konieczne do podtrzymania trendów wzrostowych. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

PKN Orlen (PKN.PL) poinformował o przeprowadzeniu testów na trwałą utratę wartości aktywów. W efekcie spółka poinformowała o odwróceniu odpisów w wysokości ok. 4 mld zł (z czego 2,2 mld zł w segmencie Rafineria), a także przeprowadzenie nowych odpisów sięgających ok. 11,5 mld zł (z czego 6,2 mld zł w segmencie Petrochemii). W przypadku nowych odpisów mocno ciąży budowa projektu Nowa Chemia (zastępującego Olefiny III), którego aktualizacja wartości aktywów w budowie wyniesie 5,2 mld zł. Spółka podkreśla, że aktualizacje wyceny są operacjami niegotówkowymi, stąd nie będą wpływać na wartości oparte na przepływach operacyjnych, w tym w szczególności na wypłatę dywidendy. W efekcie zaktualizowane wyniki spółki prezentują się następująco: Przychody: 294,9 mld zł (wobec: 296,9 mln zł w poprzednim raporcie) Zysk EBITDA LIFO (przed odpisami): 35,8 mld zł Zysk netto przed odpisami: 13,2 mld zł Zysk netto: 1,5 mld zł



Finalne wyniki za cały 2024 r. PKN Orlen opublikuje 15 kwietnia.