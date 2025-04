PULS GPW: Pierwsze odreagowanie zamętu z cłami

poinformowało o zmianie metody amortyzacji gry Frostpunk 2. Według nowej degresywnej metody koszty amortyzacji rozłożone będą na 7 lat i co roku ich wysokość będzie się zmniejszać. Ujęty w 2024 r. koszt amortyzacji wyniesie 12,5 mln zł. Poprzednia metoda zakładała równomierne koszty rozłożone na 5 lat. W takim założeniu koszt za 2024 r. wyniósłby 3,13 mln zł. Z perspektywy charakteru działalności studia, opartego mocno na wysokich wynikach generowanych w ciągu roku premiery dużego tytułu, nowe rozwiązanie lepiej oddaje sytuację finansową spółki. Notowania 11 bit studios rosną o 1,5%, choć prawdopodobnie ruch ten przede wszystkim spowodowany jest wpływem wzrostów na całym rynku.

poinformowało o zmianie metody amortyzacji gry Frostpunk 2. Według nowej degresywnej metody koszty amortyzacji rozłożone będą na 7 lat i co roku ich wysokość będzie się zmniejszać. Ujęty w 2024 r. koszt amortyzacji wyniesie 12,5 mln zł. Poprzednia metoda zakładała równomierne koszty rozłożone na 5 lat. W takim założeniu koszt za 2024 r. wyniósłby 3,13 mln zł. Z perspektywy charakteru działalności studia, opartego mocno na wysokich wynikach generowanych w ciągu roku premiery dużego tytułu, nowe rozwiązanie lepiej oddaje sytuację finansową spółki. Notowania 11 bit studios rosną o 1,5%, choć prawdopodobnie ruch ten przede wszystkim spowodowany jest wpływem wzrostów na całym rynku.

poinformowało o zmianie metody amortyzacji gry Frostpunk 2. Według nowej degresywnej metody koszty amortyzacji rozłożone będą na 7 lat i co roku ich wysokość będzie się zmniejszać. Ujęty w 2024 r. koszt amortyzacji wyniesie 12,5 mln zł. Poprzednia metoda zakładała równomierne koszty rozłożone na 5 lat. W takim założeniu koszt za 2024 r. wyniósłby 3,13 mln zł. Z perspektywy charakteru działalności studia, opartego mocno na wysokich wynikach generowanych w ciągu roku premiery dużego tytułu, nowe rozwiązanie lepiej oddaje sytuację finansową spółki. Notowania 11 bit studios rosną o 1,5%, choć prawdopodobnie ruch ten przede wszystkim spowodowany jest wpływem wzrostów na całym rynku.

poinformowało o zmianie metody amortyzacji gry Frostpunk 2. Według nowej degresywnej metody koszty amortyzacji rozłożone będą na 7 lat i co roku ich wysokość będzie się zmniejszać. Ujęty w 2024 r. koszt amortyzacji wyniesie 12,5 mln zł. Poprzednia metoda zakładała równomierne koszty rozłożone na 5 lat. W takim założeniu koszt za 2024 r. wyniósłby 3,13 mln zł. Z perspektywy charakteru działalności studia, opartego mocno na wysokich wynikach generowanych w ciągu roku premiery dużego tytułu, nowe rozwiązanie lepiej oddaje sytuację finansową spółki. Notowania 11 bit studios rosną o 1,5%, choć prawdopodobnie ruch ten przede wszystkim spowodowany jest wpływem wzrostów na całym rynku.

poinformowało o zmianie metody amortyzacji gry Frostpunk 2. Według nowej degresywnej metody koszty amortyzacji rozłożone będą na 7 lat i co roku ich wysokość będzie się zmniejszać. Ujęty w 2024 r. koszt amortyzacji wyniesie 12,5 mln zł. Poprzednia metoda zakładała równomierne koszty rozłożone na 5 lat. W takim założeniu koszt za 2024 r. wyniósłby 3,13 mln zł. Z perspektywy charakteru działalności studia, opartego mocno na wysokich wynikach generowanych w ciągu roku premiery dużego tytułu, nowe rozwiązanie lepiej oddaje sytuację finansową spółki. Notowania 11 bit studios rosną o 1,5%, choć prawdopodobnie ruch ten przede wszystkim spowodowany jest wpływem wzrostów na całym rynku.

poinformowało o zmianie metody amortyzacji gry Frostpunk 2. Według nowej degresywnej metody koszty amortyzacji rozłożone będą na 7 lat i co roku ich wysokość będzie się zmniejszać. Ujęty w 2024 r. koszt amortyzacji wyniesie 12,5 mln zł. Poprzednia metoda zakładała równomierne koszty rozłożone na 5 lat. W takim założeniu koszt za 2024 r. wyniósłby 3,13 mln zł. Z perspektywy charakteru działalności studia, opartego mocno na wysokich wynikach generowanych w ciągu roku premiery dużego tytułu, nowe rozwiązanie lepiej oddaje sytuację finansową spółki. Notowania 11 bit studios rosną o 1,5%, choć prawdopodobnie ruch ten przede wszystkim spowodowany jest wpływem wzrostów na całym rynku.

Votum (VOT.PL)