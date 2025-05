Poranna odprawa (06.05.2025)

Aktywność chińskiego sektora usług spadła do najniższego poziomu od siedmiu miesięcy. Kwietniowy indeks PMI dla usług Caixin/S&P Global spadł do 50,7 z 51,9 w marcu, a firmy wskazują cła USA jako główne źródło niepokoju. Mimo że wydatki konsumenckie podczas święta pierwszomajowego wzrosły o 8% rok do roku do 180,27 miliarda juanów, wydatki na osobę wzrosły tylko o 1,5% i pozostają poniżej poziomów z 2019 roku. Sprzedaż biletów kinowych podczas pięciodniowego święta spadła do około połowy tego samego okresu w 2024 roku.