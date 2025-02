PULS GPW: Powrót wzrostów na warszawskim parkiecie

poinformowała o planowanym dokonaniu odpisów aktualizujących. Ich zawiązanie zmniejszy wynik netto grupy spółki za 2024 r. o 2,96 mld zł. Odpisy będą miały również wpływ na wynik EBITDA, który zostanie zmniejszony o ok. 255 mln zł.

Vivid Games (VVD.PL)