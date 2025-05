Podsumowanie dnia — Rekordowa inwestycja Arabii Saudyjskiej w USA podsyca Wall Street

Coinbase zyskuje dzisiaj 21% po informacji, iż 19 marca trafi do indeksu S&P 500. Spółka spełniła rygorystyczne zasady dotyczące prezentowania stałych zysków czy wysokiej płynności. Wejście do indeksu oznacza spory wzrost popytu na akcje ze strony funduszy pasywnych. Jest to pierwsza giełda kryptowalut, która wchodzi do tak szanowanego indeksu