PULS GPW: Pure Biologics rośnie o ponad 13% po informacji o potencjalnej sprzedaży dwóch projektów

Wzrosty na otwarciu polskich indeksów

Intel wstrzymuje plany budowy fabryki w Polsce i w Niemczech

Pure Biologics podpisało term sheet w sprawie sprzedaży swoich dwóch projektów

Wyniki Auto Partner za 2Q24 są lekko powyżej oczekiwań

Na początku sesji widzimy wzrosty na polskich indeksach. Najlepiej radzi sobie WIG20, którego notowania rosną o ponad 1%. Mocno wspierany jest przez odbicie na akcjach PZU (PZU.PL), które w trakcie wczorajszej sesji zanotowały przecenę pod wpływem odcięcia dywidendy i obaw inwestorów o wpływ powodzi na przyszłe wyniki spółki. Wzrosty kontynuuje CD Projekt (+1%), który prawie nadrobił już całkowicie wrześniowe spadki.

Wśród sektorów na polskiej giełdzie najlepiej radzi sobie telekomunikacja (+1,3%) oraz podstawowe dobra konsumenckie (+1,2%). Lekkie spadki widzimy za to wśród spółek z sektora usług użyteczności publicznej (-0,4%).

Intel poinformował o wstrzymaniu planu budowy fabryk w Polsce i w Niemczech. Spółka w przedstawionym w poniedziałek planie restrukturyzacji odsuwa inwestycje na co najmniej 2 lata. Spółka wycofuje się także z budowy fabryki w Malezji, a dalszą ekspansję zostawia na razie w granicach USA.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) pozostają na razie w sferze krótkoterminowej konsolidacji w okolicy 2295 pkt. Przebicie tego poziomu stanowi kluczowy sygnał do powrotu do strefy z sierpniowej konsolidacji, jednak na drodze do powrotu do mocniejszych wzrostów kontrakt będzie musiał przebić oporu na poziomie 2340 pkt oraz 2380 pkt. Na razie w krótkim terminie kontrakt nie wykazuje sygnałów ani do mocniejszych spadków ani do wyraźniejszych wzrostów. Podwyższona zmienność może pojawić się pod koniec tygodnia po decyzji Fedu odnośnie stóp procentowych i piątkowego dnia "trzech wiedźm", kiedy wygasają kontrakty terminowe. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

Auto Partner (APR.PL) zaprezentowało swoje wyniki za 2Q24. Spółka osiągnęła w drugim kwartale przychody na poziomie 1,06 mld zł, co oznacza aż 13% wzrost w ujęciu r/r. Dzięki utrzymaniu niższej dynamiki kosztów sprzedanych produktów, materiałów i towarów spółce udało się osiągnąć wyższe tempo wzrostu zysku brutto na sprzedaży (+17% r/r). Problematyczny z perspektywy wyników jest mocniejszy wzrost kosztów sprzedaży i marketingu (+25% r/r) oraz kosztów magazynowania (+35% r/r). To spowodowało obniżenie zysku operacyjnego do 78,4 mln zł (-6,8% r/r), a negatywna presja kursów na rynku walutowym spowodowały spadek zysku netto o -11,3% r/r do 56,9 mln zł. Wyniki na poziomie rentowności były wyższe od oczekiwań, a w pierwszych godzinach handlu spółka lekko zyskuje po spadku o 3% na otwarciu sesji.

WYNIKI 2Q24:

Przychody: 1,06 mld zł (+13,2% r/r); konsensus: 1,06 mld zł

EBITDA: 96,2 mln zł (-2,1% r/r); konsensus: 87,8 mln zł

EBIT: 78,4 mln zł (-6,8% r/r); konsensus: 74,8 mln zł

Zysk netto j.d.: 56,9 mln zł (-11,3% r/r); konsensus: 55,6 mln zł