PULS GPW: Realizacja zysków spycha warszawskie indeksy o ponad 1,2%

Pepco (PCO.PL)

zaprezentowało swoje wyniki za 3Q24/25. Spółka po sprzedaży Poundland, segmentu najmocniej ciążącemu na wynikach, rozpoczyna drogę w stronę miarowej poprawy wyników. Efekty widać już na poziomie wzrostu sprzedaży porównywalnej nowej grupy (składającej się z Pepco i Dealz). W 3Q24/25 sprzedaż porównywalna wzrosła o 2,6% r/r (w porównaniu do spadku o -0,7% w 1H24/25, spowodowanej słabszą dyspozycją segmentu Poundland). Oczywiście warto pamiętać, że przychody nowej grupy w porównaniu ze wartościami sprzed sprzedaży Poundland będą skokowo niższe (1,08 mld euro wobec 1,38 mld euro rok wcześniej), jednak ruch ten pozwala spółce na poprawę działalności dwóch sieci, które prezentują dużo lepszą sytuację finansową i większe perspektywy wzrostu. W 3Q24/25 spółka otworzyła łącznie 50 nowych sklepów, co w połączeniu z 5 zamknięciami przekłada się na 4 276 sklepów w przypadku Pepco i Dealz (5 075 przy włączeniu sieci Poundland). Pepco jednocześnie ogłosiło skup akcji własnych, który sięgnie maksymalnie 50 mln euro. Maksymalna liczba akcji objętych skupem wynosi 57,75 mln, a maksymalna cena ustalona jest na 110% ceny rynkowej akcji zwykłych. Skup będzie trwał od ok. 17 lipca do 10 września.