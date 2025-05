PULS GPW: Sentyment z USA ciąży na warszawskim parkiecie

Mocne spadki na indeksach

Rekomendacja nowych ceł przez Trumpa ciąży na polskim rynku

Nowe propozycje rządu odnośnie obniżki podatku miedziowego

Po propozycji przez Trumpa nałożenia 50% ceł na kraje UE indeksy w Polsce przedłużyły wczorajsze spadki. Najsłabiej radzą sobie małe i średnie spółki, których indeksy tracą dziś kolejno: -1,2% oraz -1,4%. WIG20 pozostaja na ok. -1% spadku, podobnie radzi sobie WIG.

Rząd przedstawił dziś propozycję odnośnie zmiany sposobu wyliczania podatku miedziowego. Obowiązujący wzór wyglądający następująco:

Podatek = [0,033 x średnia cena miedzi + (0,001 + średnia cena miedzi)2,5 ] x 0,85

sprawia, że wraz ze wzrostem ceny miedzi coraz mocniej rośnie wartość podatku, hamując w ten sposób możliwości spółek wydobywczych w kwestii przeprowadzanych inwestycji. Propozycja rządu zakłada zmniejszenie mnożnika z 0,85 do: 0,71 (w 2026 r.), 0,64 (w 2027 r. i 2028 r.). Po tym okresie mnożnik ma powrócić do poziomu 0,85. Od 2026 r. mają także zostać wprowadzone mechanizmy dotyczące długotrwałego podejścia dotyczącego odliczania kosztów inwestycyjnych od podatku w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (wykaz kosztów kwalifikowanych przedstawiony zostanie w załączniku do ustawy). Rozwiązanie to ma zmniejszyć ponoszone przez spółki wydobywcze koszty o ok. 10 mld zł w ciągu następnych 10 lat. W szczególności jest to dobry sygnał dla największej spółki wydobywającej miedź w Polsce, czyli KGHM. Inwestorzy przyjęli te rozwiązania pozytywną reakcją, a notowania spółki mimo szerokiej wyprzedaży na rynku pozostają na plusie.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakt na indeks WIG20 (W20) kontynuuje korektę, testując poziom 2700 pkt. Dzisiejszy mocny impuls spadkowy spowodowany informacjami o rekomendacji nowych ceł przez Trumpa zepchnął kontrakt poniżej kluczowego wsparcia, jednak notowania kontraktu powróciły do strefy ok. 2715 pkt, co oznacza jak na razie utrzymanie wsparcia. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

Ryvu Therapeutics (RVU.PL) zaprezentowało wyniki za 1Q25. Spółka odnotowała spadek przychodów w ujęciu r/r od -17,5% do 21 mln zł, co oznacza lekko niższy poziom od zakładanego przez konsensus. Na poziomie wyniku EBITDA spółka poradziła sobie również lekko słabiej od konsensusu, choć różnice w tym przypadku nie są znaczące. Strata wyniosła -35,3 mln zł, a na poziomie operacyjnym -37,7 mln zł. W przypadku straty netto spółka zaprezentowała -25,3 mln zł. W przypadku Ryvu podobnie jak w przypadku innych spółek biotechnologicznych wyniki finansowe nie mają aż tak istotnego znaczenia dla wyceny, jak wyniki badań wskazujące na potencjał komercjalizacji potencjalnych leków i projektów spółki. Mimo to po dzisiejszych danych widzimy wyraźną przecenę na akcjach spółki sięgającą ok. 8%.

WYNIKI ZA 1Q25:

Przychody: 21,00 mln zł (−17,5% r/r); konsensus: 21,90 mln zł

EBITDA: –35,30 mln zł (-19,71 mln zł rok wcześniej); konsensus: –34,80 mln zł

EBIT : –37,70 mln zł (wobec: -22,47 mln zł rok wcześniej); konsensus: –37,40 mln zł

Zysk netto j.d. : –25,30 mln zł (wobec: -19,40 mln zł rok wcześniej); konsensus: –30,50 mln zł