PULS GPW: Solidne wyniki spółek za 1Q25, Benefit Systems traci po informacji o ABB

opublikował wyniki za 1Q25. Spółka zaraportowała przychody w wysokości 226 mln zł (płasko r/r), za to pozytywny trend widać w kosztach sprzedaży, których wartość spadła w ujęciu r/r o 25%. Tym samym zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 179,84 mln zł i wzrósł w ujęciu r/r o 9%. Mocny spadek kosztów prac badawczych (-60% r/r) choć nie odbił się na dużo niższych kosztach ogólnego zarządu, to wspomógł utrzymanie pozytywnej dynamiki zysku operacyjnego, który wzrósł do 95,59 mln zł (+18% r/r). Zysk netto mimo solidnych wyniku operacyjnego okazał się niższy w ujęciu r/r ze względu na wysoki podatek. Finalnie, w przeliczeniu na jedną akcję, wynik netto CD Projektu wyniósł 0,86 zł (wobec 1 zł rok wcześniej). Notowania producenta pozostają stabilne.

opublikował wyniki za 1Q25. Spółka zaraportowała przychody w wysokości 226 mln zł (płasko r/r), za to pozytywny trend widać w kosztach sprzedaży, których wartość spadła w ujęciu r/r o 25%. Tym samym zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 179,84 mln zł i wzrósł w ujęciu r/r o 9%. Mocny spadek kosztów prac badawczych (-60% r/r) choć nie odbił się na dużo niższych kosztach ogólnego zarządu, to wspomógł utrzymanie pozytywnej dynamiki zysku operacyjnego, który wzrósł do 95,59 mln zł (+18% r/r). Zysk netto mimo solidnych wyniku operacyjnego okazał się niższy w ujęciu r/r ze względu na wysoki podatek. Finalnie, w przeliczeniu na jedną akcję, wynik netto CD Projektu wyniósł 0,86 zł (wobec 1 zł rok wcześniej). Notowania producenta pozostają stabilne.

opublikował wyniki za 1Q25. Spółka zaraportowała przychody w wysokości 226 mln zł (płasko r/r), za to pozytywny trend widać w kosztach sprzedaży, których wartość spadła w ujęciu r/r o 25%. Tym samym zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 179,84 mln zł i wzrósł w ujęciu r/r o 9%. Mocny spadek kosztów prac badawczych (-60% r/r) choć nie odbił się na dużo niższych kosztach ogólnego zarządu, to wspomógł utrzymanie pozytywnej dynamiki zysku operacyjnego, który wzrósł do 95,59 mln zł (+18% r/r). Zysk netto mimo solidnych wyniku operacyjnego okazał się niższy w ujęciu r/r ze względu na wysoki podatek. Finalnie, w przeliczeniu na jedną akcję, wynik netto CD Projektu wyniósł 0,86 zł (wobec 1 zł rok wcześniej). Notowania producenta pozostają stabilne.

opublikował wyniki za 1Q25. Spółka zaraportowała przychody w wysokości 226 mln zł (płasko r/r), za to pozytywny trend widać w kosztach sprzedaży, których wartość spadła w ujęciu r/r o 25%. Tym samym zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 179,84 mln zł i wzrósł w ujęciu r/r o 9%. Mocny spadek kosztów prac badawczych (-60% r/r) choć nie odbił się na dużo niższych kosztach ogólnego zarządu, to wspomógł utrzymanie pozytywnej dynamiki zysku operacyjnego, który wzrósł do 95,59 mln zł (+18% r/r). Zysk netto mimo solidnych wyniku operacyjnego okazał się niższy w ujęciu r/r ze względu na wysoki podatek. Finalnie, w przeliczeniu na jedną akcję, wynik netto CD Projektu wyniósł 0,86 zł (wobec 1 zł rok wcześniej). Notowania producenta pozostają stabilne.

opublikował wyniki za 1Q25. Spółka zaraportowała przychody w wysokości 226 mln zł (płasko r/r), za to pozytywny trend widać w kosztach sprzedaży, których wartość spadła w ujęciu r/r o 25%. Tym samym zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 179,84 mln zł i wzrósł w ujęciu r/r o 9%. Mocny spadek kosztów prac badawczych (-60% r/r) choć nie odbił się na dużo niższych kosztach ogólnego zarządu, to wspomógł utrzymanie pozytywnej dynamiki zysku operacyjnego, który wzrósł do 95,59 mln zł (+18% r/r). Zysk netto mimo solidnych wyniku operacyjnego okazał się niższy w ujęciu r/r ze względu na wysoki podatek. Finalnie, w przeliczeniu na jedną akcję, wynik netto CD Projektu wyniósł 0,86 zł (wobec 1 zł rok wcześniej). Notowania producenta pozostają stabilne.

opublikował wyniki za 1Q25. Spółka zaraportowała przychody w wysokości 226 mln zł (płasko r/r), za to pozytywny trend widać w kosztach sprzedaży, których wartość spadła w ujęciu r/r o 25%. Tym samym zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 179,84 mln zł i wzrósł w ujęciu r/r o 9%. Mocny spadek kosztów prac badawczych (-60% r/r) choć nie odbił się na dużo niższych kosztach ogólnego zarządu, to wspomógł utrzymanie pozytywnej dynamiki zysku operacyjnego, który wzrósł do 95,59 mln zł (+18% r/r). Zysk netto mimo solidnych wyniku operacyjnego okazał się niższy w ujęciu r/r ze względu na wysoki podatek. Finalnie, w przeliczeniu na jedną akcję, wynik netto CD Projektu wyniósł 0,86 zł (wobec 1 zł rok wcześniej). Notowania producenta pozostają stabilne.

Rainbow Tours (RBW.PL)