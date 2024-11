PULS GPW: Spadki po długim weekendzie, KGHM najniżej od połowy września

Captor Therapeutics (CTX.PL)

opublikował wyniki za 3Q24, które okazały się lekko poniżej oczekiwań. Na poziomie sprzedaży spółka uzyskała wyższe o 26% r/r przychody w wysokości 3,6 mln zł. Wynik ten jest jednak znacząco poniżej konsensusu rynkowego przewidującego 4,5 mln zł. Spółka za to pozytywnie zaskoczyła na poziomie wyniku operacyjnego oraz wyniku EBITDA. Captor utrzymuje pozytywny trend zmniejszania straty na poziomie operacyjnym, trwający od 2Q23, w ujęciu r/r. Zgodnie z informacjami ze spółki, Captor Therapeutics ma zabezpieczone środki finansowe na prowadzenie działalności do 3Q25. Tym samym nie wyklucza podwyższenia kapitału w celu pozyskania koniecznych środków do przedłużenia działalności. Na koniec 3Q spółka posiadała 48,8 mln zł środków pieniężnych, jak również 55,8 mln zł niewykorzystanego finansowania grantowego.