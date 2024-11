PULS GPW: Spadki pod koniec tygodnia na większości indeksów, Cyfrowy Polsat wspiera WIG20

Powrót spadków na indeksach

Dane z GUS wskazują na pogorszenie koniunktury w większości sektorów

Develia przebija dolne ograniczenie swojego celu na 2024 r.

Huuuge Games zamierza zwiększyć aktywność na rynku akwizycji

Polskie indeksy notują dziś w większości spadkową sesję, choć redukcję spadków widać na indeksie WIG20, który jako jedyny z głównych warszawskich indeksów utrzymuje się powyżej ceny zamknięcia z poprzedniej sesji. Notowani indeksu wspiera dziś Cyfrowy Polsat, kontynuując wczorajsze po wynikowe wzrosty, a także LPP, które zyskuje dziś 1,7%. Kolejną spadkową sesję z rzędu notuje Budimex, który traci ok. 1,6%. Negatywny sentyment widać także na bankach, z których najgorzej radzi sobie Santander (-1,2%).

Najnowsze doniesienia zza wschodniej granicy Polski wskazują na zaognianie się konfliktu. Rosja w czwartek uderzyła w Ukrainę międzykontynentalnym pociskiem balistycznym, co stanowiło pierwsze użycie tego typu rakiety od początku wojny. Jednocześnie wypowiedzi Władimira Putina wskazują na gotowość Rosji do użycia broni przeciwko krajom, które pozwalają na wykorzystanie broni przez Ukrainę przeciwko rosyjskim celom. Narracja ta pozostaje zgodna z nową doktryną nuklearną podpisaną przez prezydenta na początku tygodnia, a napięcia geopolityczne i obawy o rozprzestrzenienie się konfliktu poza granice Ukrainy wciąż mocno odbijają się na notowaniach polskich indeksów.

Wskaźniki koniunktury publikowane przez GUS w listopadzie wskazują na pogorszenie się sytuacji w większości sektorów w porównaniu do października. Najgorszy sentyment panuje w przetwórstwie przemysłowym, w którym wskaźnik zanotował spadek do -8,7 wobec -7,9 (wartości wyrównane sezonowo) w poprzednim miesiącu. Małym powiewem nadziei może być fakt, że wskaźnik zanotował poprawę w ujęciu r/r, choć dalej pozostaje znacznie poniżej długoterminowej średniej. Negatywnie trendy widać także w handlu detalicznym (-2,1 wobec -0,8 miesiąc wcześniej), a handel hurtowy pozostaje na takim samym poziomie co w październiku (-0,2). Pozytywne nastawienie firm widać jedynie w sektorze komunikacji i informacji, w którym odczyt wynosi 9, choć dalej jest to znacznie niższa wartość od długoterminowej średniej, wynoszącej 17,7. Podobnie wygląda sytuacja w finansach i ubezpieczeniach, gdzie wartość wskaźnika w listopadzie wyniosła 21,4 (wobec 25,4 długoterminowej średniej). Z opublikowanych danych można przede wszystkim wysnuć wniosek, że dalej większość firm przewiduje pozostawienie inwestycji na podobnym poziomie, a wśród tych które przewidują zmianę poziomu inwestycji przeważa nastawienie dotyczące obniżenia tego poziomu. W szczególności na tę decyzję wpływają wysokie koszty realizacji inwestycji, co wskazuje inflację oraz wysokie stopy procentowe jako dwa czynniki konieczne do zmiany, aby aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw mogła wzrosnąć.

Notowania kontraktu na indeks WIG20 (W20) powróciły dziś do kanału dolnego ograniczenia kanału trendu spadkowego, mimo mocnych przecen na początku sesji. Zachowanie kontraktu wskazuje na podobną sytuację do okolic końcówki września, kiedy kontrakt również wybił dolne ograniczenie trendu spadkowego, by potem powrócić do kanału. W takim wypadku poziom oporu, konieczny do przebicia by kontynuować wzrosty ustawiony jest na ok. 2220 pkt. Warto jednak pamiętać, że polski rynek dalej pozostaje pod negatywnym naporem sentymentu inwestorów związanego z obawami geopolitycznymi, co ciąży na notowaniach indeksu, stąd szansa na korektę wzrostową o zasięgu podobnym do tej z października jest mniejsza.

Wiadomości ze spółek:

Develia (DVL.PL) zaraportowała wyniki za 3Q24, które okazały się poniżej konsensusu, choć w ujęciu r/r wskazują na pozytywne dynamiki kluczowych danych. Przychody wzrosły do 388,9 mln zł (+6% r/r), a zysk operacyjny wyniósł 71,2 mln zł (+27% r/r). Dużo wyższa dynamika zysku operacyjnego sprawiła, że marża operacyjna spółki wzrosła do 18,3%. Dalej jest to wartość poniżej 5 letnich średnich, natomiast warto podkreślić, że obecne otoczenie rynkowe dalej spółce nie sprzyja. Mimo to Develia zaraportowała, że już teraz przebiła dolne widełki założonej sprzedaży lokali na 2024 r. Spółka do końca października sprzedała 2,93 tys. mieszkań, co oznacza, że spółka jest blisko przebicia poziomu 3,1 tys., czyli górnej granicy celu spółki. Notowania Develii rosną o ponad 1%.

WYNIKI 3Q24:

Przychody : 388,9 mln zł (+6% r/r); konsensus: 394,8 mln zł (-1,5%)

EBIT: 71,2 mln zł (+27% r/r); konsensus: 80,1 mln zł (-11,1%)

Zysk netto j.d.: 67,1 mln zł (+48% r/r); konsensus: 69,8 mln zł (-3,9%)

Huuuge Games (HUG,PL) zyskuje dziś prawie 5% po publikacji wyników za 3Q24. Spółka odnotowała spadek przychodów do 58,8 mln USD (-17% r/r) a także spadek wyniku operacyjnego (-22% r/r) oraz niższy zysk netto przypadający na j.d. (-18% r/r). Mimo niższych wyników w ujęciu r/r, spółka osiągnęła znacznie mniejszy spadek niż oczekiwał konsensus rynkowy. Co więcej, spółka osiągnęła poprawę rentowności operacyjnej aż o 5 p.p., co wynikało przede wszystkim z obniżenia kosztów pozyskiwania użytkowników. W branży gier mobilnych ruchy obcinające koszty UA często wiążą się ze spadkami przychodów, jednak w przypadku skutecznej polityki optymalizacyjnej może to doprowadzić do wyższego spadku kosztów od spadku przychodów, co przekłada się na poprawę marżowości, jak w przypadku Huuuge. Dodatkowo uwagę może przykuwać wciąż wysoki stan gotówki, który na koniec 3 kwartału wyniósł 125 mln USD, a który spółka planuje wykorzystać w celach akwizycyjnych. Plany te, wraz z rozwojem segmentu DTC, który stanowi coraz większy udział w przychodach spółki, a także planowane w IV kwartale aktualizacje czołowych gier mogą stanowić podstawy pod mocne wzrosty, jakie widzimy dziś na akcjach spółki.

WYNIKI 3Q24:

Przychody: 58,8 mln USD (-17% r/r); konsensus: 58,3 mln zł (+0,9%)

EBITDA skorygowana: 20,9 mln USD (-17% r/r); konsensus: 18,8 mln zł (+11,1%)

EBIT: 17,5 mln USD (-22% r/r); konsensus: 16,2 mln zł (+7,9%)

Zysk netto j.d.: 15,3 mln USD (-18% r/r); konsensus: 14,4 mln zł (+6,2%)