PULS GPW: Spokojna sesja na warszawskim parkiecie, PKN Orlen publikuje strategię do 2035 r.

PKN Orlen (PKN.PL)

opublikował dziś swoją strategię do 2035 r. Głównym założeniem strategii jest kontynuowanie transformacji energetycznej w stronę dekarbonizacji aktywów, a także doprowadzenie do ujednolicenia i zintegrowania struktury organizacyjnej spółki. W ujęciu finansowym PKN Orlen chce do 2035 r. zwiększyć wynik EBITDA do widełek 53-58 mld zł. To przekłada się na planowane średnioroczne tempo wzrostu w okresie 2024-27 na poziomie 12%, w okresie 2027-30 +2%, a w okresie 2030-35 +4%. Jednocześnie spółka podwyższyła gwarantowaną dywidendę na akcje do 4,5 zł (z 4,3 zł) na 2025 r. i planuje co roku zwiększać wartość dywidendy gwarantowanej o 15 gr. Jednocześnie spółka pozostawiła sobie przestrzeń do wypłaty wyższej dywidendy, na co może przeznaczyć do 25% przepływów z działalności operacyjnej danego roku pomniejszonych o koszty finansowe. Mimo pozytywnego wydźwięku strategii notowania spółki spadają dziś o -1,2%.