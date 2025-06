PULS GPW: Spokojna sesja w Dniu Trzech Wiedźm, TSUE z niejednoznacznym wyrokiem

Spokojna sesja na polskiej giełdzie

TSUE wydało kolejny w wyrok w kwestii kredytów frankowych

Dzień Trzech Wiedźm nie przynosi wyraźnych wahań

Dziś na rynku mamy do czynienia z tzw. “Dniem Trzech Wiedźm”, kiedy to wygasają kontrakty terminowe i opcje. Zwykle na takiej sesji możemy spodziewać się podwyższonej zmienności. Dziś jednak warszawski parkiet pozostaje spokojny. Główne indeksy pozostają na lekkich plusach, z czego najlepiej radzi sobie sWIG80, który rośnie o ok. 0,6%.

WIG20 zyskuje dziś ok. 0,2%, z czego najlepiej radzi sobie CCC, które lekko nadrabia serię spadkową w jakiej znajdowało się od początku czerwca. W tym miesiącu spółka straciła prawie 15%.

Nowy wyrok TSUE dotyczący umów o kredyty wyrażane we franku szwajcarskim pozostaje mocno niejednoznaczny. TSUE orzekła, że po unieważnieniu umowy kredytu frankowego bank nie może się domagać od konsumenta zwrotu całości nominalnej kwoty kredytu, jeśli kredytobiorca spłacił część należności. Jednocześnie Trybunał Sprawiedliwości skupił się mocno na kwestii natychmiastowej wykonalności wyroku w przypadku powództwa banku przeciw konsumenta. Zdaniem TSUE utrzymanie zasady natychmiastowej wykonalności wyroku stwarza ryzyko braku ochrony konsumenta, co może w przyszłości zniechęcać go do dochodzenia swoich praw lub może narażać konsumenta na realne ryzyko finansowe. Choć na pierwszy rzut oka orzeczenie wskazuje na pro-konsumencki wydźwięk, według prawników poszczególnych stron pozostaje przestrzeń do dalszej interpretacji przez sądy, stąd na rynku nie widzimy mocnego wpływu orzeczenia na notowania banku.

Warto pamiętać, że uproszczenie prawa związanego z dochodzeniem wyroków w sprawie umów kredytów frankowych może prowadzić do jeszcze bardziej korzystnych warunków ugód, a w obliczu skomplikowania polskiego systemu sądowniczego więcej konsumentów może zgodzić się na takie rozwiązania. Stąd, choć w ogólnym rozrachunku bardziej korzystne dla konsumentów ugody mogą być gorsze z perspektywy banków, wciąż dla ich finansów ugody będą korzystniejsze niż wyroki sądów, co może poprawić ich kondycje finansową w obliczu i tak już zawiązanych rezerw na ryzyko prawne. WIG-Banki pozostaje w ok. 15 500 pkt, zyskując ok. 0,5%. Dalej jednak sub-insdeks pozostaje wyraźnie poniżej poziomów z końcówki maja.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

W20 (Interwał H1)

Kontrakt na WIG20 od miesiąca porusza się w konsolidacji budując przy tym jednak coraz niższe szczyty. Aktualnie indeks odrabia poranne straty i jest bliski przebicia wykładniczej średniej kroczącej EMA 25. Przejście ceny powyżej średniej może zwiastować domknięcia luki 2705-2729. Wraz ze spłaszczaniem struktury z każdym kolejnym szczytem można spodziewać się niedługo bardziej konkretnego trendu po wybiciu. Kluczowym poziomem wsparcia będzie tutaj 2674, a oporu 2755.

Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

Akcje Sopharma AD (SPH.PL) utrzymują swoją wczorajszą cenę zamknięcia po publikacji miesięcznych danych sprzedażowych. Spółka odnotowała w maju 2025 r. spadek całkowitej sprzedaży o 1% r/r, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży krajowej o 10% i spadku eksportu o 8%.

Akcje MedTech Solutions (MDT.PL) zyskują dziś 0.85% po informacji o pierwszym zamówieniu od publicznej jednostki ochrony zdrowia. Wejście na rynek szpitali publicznych wpisuje się w nową strategię rozwoju i może pozytywnie wpłynąć na przyszłe przychody spółki.