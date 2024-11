PULS GPW: Trump Trade wraca do gry, Asbis z dywidendą

Europejskie indeksy rosną w reakcji na wygraną Trumpa; WIG20 najmocniejszy na kontynencie

JSW liderem wzrostów w WIG20 (+3,88%), sektor finansowy mocno zyskuje - PEPCO +3,03%, mBank +2,58%

Synthaverse (dawny Biomed-Lublin) liderem sWIG80 ze wzrostem o 5,12%, za nim Columbus Capital (+4,34%) i Forte (+3,86%)

Główne indeksy europejskie notują wyraźne wzrosty w reakcji na wygraną Donalda Trumpa. Stoxx Europe 600 zyskuje 0,60%, FTSE 100 rośnie o 0,82%, CAC 40 o 0,61%, a DAX o 0,51%. Zjawisko określane jako "Trump Trade" napędza wzrosty przy jednoczesnym umocnieniu dolara względem innych walut.

Warszawska giełda również znajduje się w dobrej formie - WIG20 zyskuje 0,85% do 2255,51 punktów, szeroki WIG rośnie o 0,62%, a mWIG40 o 0,71%. Jedynie WIG20USD traci 1,09%, co jest efektem silnego dolara. Kontrakt terminowy na WIG20 wzrasta o 0,58% do 2268 punktów, sygnalizując utrzymanie pozytywnego sentymentu.

Na GPW wśród blue chipów najlepiej radzi sobie JSW, rosnąc o 3,88%. Mocne wzrosty notują również spółki finansowe - PEPCO zyskuje 3,03%, a mBank dodaje 2,58%. PKO BP rośnie o 2,48%, a jego konkurent Pekao o 1,43%. PGE (-0,70%) i Orange (-2,44%) znajdują się wśród największych spadków w WIG20.

W segmencie małych spółek wyróżnia się Synthaverse (dawniej Biomed-Lublin), którego akcje drożeją o 5,12%. Dobrze radzą sobie też Columbus (+4,34%) i Forte (+3,86%). Pozytywny sentyment widoczny jest w sektorze przemysłowym, gdzie Bumech zyskuje 3,12%, a BOS rośnie o 3,07%.

Kontrakt na WIG20 (W20) utrzymuje się powyżej 23,6% zniesienia Fibonacciego, które w ciągu ostatnich sesji było kluczowym wsparciem. Zarówno byki i niedźwiedzie próbowały przebić odpowiednio opór na 38,2% i 23,6% zniesieniu Fibonacciego. Na ten moment WIG20 nie potrafi wybrać dalszego kierunku. Na RSI widoczna jest powoli bycza dywergencja, podobny sygnał możliwy jest niedługo na MACD. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: