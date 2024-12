PULS GPW: Większość indeksów z lekkimi wzrostami, Pure Biologics mocno zyskuje po postępach w umowie sprzedaży projektów

Grenevia (GEA.PL)

wzrasta dziś o ponad 21% po informacji o planowanym wezwaniu do sprzedaży akcji przez TDJ Equity I, czyli głównego akcjonariusza posiadającego obecnie 50,59% udziałów spółki. Planowana cena w wezwaniu wynosi 2,12 zł/akcję, co oznacza prawie 20% premię w stosunku do ceny zamknięcia z piątkowej sesji. Reakcja rynku wskazuje na nastawienie inwestorów na potencjalnie wyższą cenę wezwania, gdyż notowania wystrzeliły dziś do poziomu 2,16 zł. Decyzja o wezwaniu do sprzedaży wydaje się podjęta w idealnym momencie, gdyż notowania spółki w piątek zamknęły się na najniższych poziomach od grudnia 2020 r. Nawet po ponad 21% wzroście cena akcji Grenevii pozostaje jedynie w okolicach poziomów z września tego roku.