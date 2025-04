PULS GPW: WIG utrzymuje poziom ponad 100 tys. pkt, Alior Bank rozczarowuje zyskiem netto za 1Q25

Alior Bank (ALR.PL)

zaraportował wyniki za 1Q25. Spółka osiągnęła stabilny poziom wyniku odsetkowego, wynoszący 1,28 mld zł (+1% r/r), co było zgodne z przewidywaniami konsensusu. Na poziomie wyniku z prowizji bank zanotował lekki spadek do 209,3 mln zł (-3% r/r). Warto pamiętać, że w obliczu prawdopodobnej obniżki stóp procentowych wynik odsetkowy może ulegać w kolejnych kwartałach erozji, stąd przychody z prowizji powinny wspierać wynik banku, jeżeli wysokości wyników finansowych z poprzedniego roku mają zostać utrzymane. Koszty ogółem wzrosły w 1Q25 do 615,8 mln zł (+13% r/r), zgodnie z prognozami konsensusu. Zysk netto spadł w ujęciu r/r o -18% do 476,3 mln zł, co oznacza rozczarowujący wynik w stosunku do prognozowanego wyniku wynoszącego 502,2 mln zł. Warto jednak zauważyć, że oczyszczenie wyniku ze zdarzeń jednorazowych skutkowałoby wynikiem wynoszącym ok. 517 mln zł.