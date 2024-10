PULS GPW: Wyprzedaże na indeksach, KNF wszczyna postępowanie w sprawie LPP

Asbisc Enterprises (ASB.PL)

szacuje przychody we wrześniu 2024 r. na poziomie 267 mln $. Wynik ten stanowi niższy o ok. 12% poziom niż we wrześniu poprzedniego roku. W ujęciu m/m dynamika sprzedaży w 2024 r. była prawie dwa razy niższa niż w 2023 r. W reakcji na wstępne dane spółka traci dziś ponad 4%.