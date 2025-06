Kakao traci 6% 📉

Kakao pot臋偶nie traci na fali prognoz opad贸w w Afryce Zachodniej i rekordowego wzrostu zapas贸w na ICE馃搶

Kontrakty terminowe na kakao dzi艣 spadaj膮 o prawie 6%,聽 osi膮gaj膮c 2-miesi臋czne minima.聽Ponownie, przyczyn膮 panicznej wyprzeda偶y i skoku zmienno艣ci s膮 prognozy intensywnych opad贸w deszczu w kluczowej dla produkcji Afryce Zachodniej. Wilgotny klimat wskazuje na korzystne warunki dla upraw. Wed艂ug prognoz pogodowych z Vaisala, intensywne do umiarkowanych opad贸w deszczu utrzymywa艂y si臋 w ci膮gu ostatnich kilku dni w Afryce Zachodniej i utrzymaj膮 si臋聽 do ko艅ca bie偶膮cego tygodnia.

Nie tylko pogoda, kt贸ra zapowiada wi臋ksze zbiory i jako艣膰 plon贸w, ale te偶 wzrost zapas贸w na ICE wspiera byki. Od 24 stycznia, gdy zapasy kakao w portach USA spad艂y do 21-letniego minimum w okolicy 1,26 mln work贸w work贸w, wzros艂y do najwy偶szego poziomu od 9 i 1/4 miesi膮ca 鈥 2 363 861 work贸w wg. danych z 18 czerwca.聽Dodatkowo z danych rz膮dowych Wybrze偶a Ko艣ci S艂oniowej wynika, 偶e rolnicy wys艂ali do port贸w 1,66 mln ton kakao od 1 pa藕dziernika do 15 czerwca w ramach bie偶膮cego sezonu handlowego. To wzrost o prawie 6,5% r/r.

殴r贸d艂o: xStation5