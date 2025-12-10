PULS GPW: Zagraniczny kapitał czeka na FED, WIG w zawieszeniu

W okolicach południa, polskie indeksy utrzymują się w przestrzeni niewielkich spadków. Kontrakty na WIG20 tanieją o ok. 0,1%.

Wpisuje się to w atmosferę ostrożności i wyczekiwania na rynkach przed posiedzeniem FOMC, które nada kierunek rynkom na najbliższe tygodnie.

Brak istotnych odczytów makroekonomicznych z kraju dodatkowo wywiera presje na wolumen, ten pozostaje niski. Zagraniczni inwestorzy wstrzymują się alokowaniem kapitału na GPW przed poznaniem stóp procentowych w USA. Inwestorom lokalnym pozwala to skupić się na informacjach ze spółek oraz wydarzeniom politycznym i gospodarczym.

Polska elektrownia jądrowa, planowana w Lubiatowie-Kopalinie otrzymała zgodę komisji Europejskiej na wsparcie publiczne.

Rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu limitów finansowania dla kopalni.

Sejm ponownie przegłosował ustawę o kryptowalutach którą prezydent Karol Nawrocki niedawno zawetował. Premier wystosował apel do prezydenta o niewywieranie wpływu na proces legislacyjny, powołując się na bezpieczeństwo inwestorów oraz rosyjską infiltrację rynku kryptowalut.

Członek RPP — Przemysław Litwiniuk, zakomunikował w wywiadzie radiowym, że „Jest jeszcze przestrzeń do minimalnej obniżki stóp”

W20 (D1)

Źródło: xStation5

Kurs oddalił się od dolnej granicy ograniczenia kanału wzrostowego, przekraczając jednocześnie poziom FIBO 23,6. Wskazuje to na trwającą inicjatywę kupujących. Kurs utrzymuje się w konsolidacji między 3070 a 2920, zachowując przy tym długoterminowy trend wzrostowy.

Wiadomości ze spółek:

Eurocash (EUR.PL) - Grupa zadeklarowała nową strategię dla spółki. Zakłada ona zwiększenie wyników finansowych, częścią strategi będzie likwidacja ok. 150 sklepów “Delikatesy centrum”. Grupa chce skupić się na większej efektywności kosztowej, na realizacje strategi zostanie utworzona rezerwa na poziomie 200-300 mln złotych co obniży wynik za 2025. Cena akcji spółki spada o ponad 4%.

- Grupa zadeklarowała nową strategię dla spółki. Zakłada ona zwiększenie wyników finansowych, częścią strategi będzie likwidacja ok. 150 sklepów “Delikatesy centrum”. Grupa chce skupić się na większej efektywności kosztowej, na realizacje strategi zostanie utworzona rezerwa na poziomie 200-300 mln złotych co obniży wynik za 2025. Cena akcji spółki spada o ponad 4%. Spółki górnicze odnotowują wzrosty w reakcji na nową legislację wspierającą finansowanie. JSW (JSW.PL) rośnie o ponad 2%.

rośnie o ponad 2%. Budimex (DBX.PL) - Oferta spółki została zaakceptowana przez Miejsce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka zostanie powierzona realizacja projektu modernizacji sieci ciepłowniczej w Tarnowie.

- Oferta spółki została zaakceptowana przez Miejsce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka zostanie powierzona realizacja projektu modernizacji sieci ciepłowniczej w Tarnowie. PKP Cargo (PKP.PL) - Jeden z członków rady nadzorczej spółki dokonał sprzedaży istotnej ilości akcji. Kurs akcji traci ponad 15% osiągając poziomy najniższe od początku 2022 roku.

- Jeden z członków rady nadzorczej spółki dokonał sprzedaży istotnej ilości akcji. Kurs akcji traci ponad 15% osiągając poziomy najniższe od początku 2022 roku. Mirbud (MRB.PL) - Spółka budowlana pochwaliła się portfolio zamówień na koniec listopada o wartości ok. 8,77 mld zł. Stanowi to wzrost o ponad 100 mln względem października.

- Spółka budowlana pochwaliła się portfolio zamówień na koniec listopada o wartości ok. 8,77 mld zł. Stanowi to wzrost o ponad 100 mln względem października. Quercus TFI (QRS.PL) - Fundusz inwestycyjny przedstawi dziś swoją strategię rynku kapitałowego na rok 2026.



