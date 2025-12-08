PULS GPW: Umiarkowany wzrost, niski wolumen

Początek tygodnia rozpoczyna się umiarkowanym wzrostami na Polskich indeksach. Analiza wolumenu wskazuje obniżone zaangażowanie podmiotów zagranicznych na dzisiejszej sesji. Ograniczona zmienność w oczekiwaniu na decyzje FEDu okresowo pozwala lokalnym inwestor na wsparcie wycen GPW. Kontrakty na WIG20 rosną przed południem o ok. 0,4%, co wpisuje się w ostrożny optymizm panujący na europejskich parkietach.

Brak ważnych publikacji makroekonomicznych pozwala inwestorom na większe skupienie się na informacjach ze spółek oraz wiadomości ze świata gospodarki i polityki.

Jutro odbędzie się ponowne głosowanie nad ustawą regulująca rynek kryptowalut, parlament ma za cel przegłosowanie odrzucenie prezydenckiego weta w tej sprawie.

Polskiemu LOT nie udało się sfinalizować zakupu czeskiego przewoźnika “Smartwings”

Aribus i Leondardo staną do wali o warty miliardy kontrakt na dostawę helikopterów dla Polskich sił zbrojnych.

Państwowy fundusz będący głównym akcjonariuszem przekazał, że “nie wyklucza” IPO WB Electronics oraz PKL.

WIG20 (D1)

Źródło: xStation5

Na wykresie można obserwować utrzymanie się kursu w długoterminowym trendzie wzrostowym, choć obecnie cena zbliża się do dolnego ograniczenia kanału. Kupujących wspierać będzie średnia EMA100 oraz poziom FIBO 38,2, który będzie wzmacniał strefę oporu. Jeśli kupującym uda się obronić linię trendu, otwiera o drogę do testu maksimów wszech czasów na poziomie 3085 punktów. Jeśli sprzedający odzyskają inicjatywę i uda im się przełamać trend, pozwoli to na potencjalną korektę z docelowym zakresem sięgającym poziomów FIBO 50 i FIBO 61.8.

Wiadomości ze spółek: