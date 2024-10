PULS GPW: Zmiana prezesa Allegro ciąży na notowaniach spółki

podpisała aneks do porozumienia z 13 instytucjami finansowymi, w ramach którego spółka zapewniła dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach umów finansowania oraz niepodejmowanie przez instytucje finansowe działań powodujących zmniejszenie lub anulowanie dostępnych limitów. Aneks ten przedłużył także okres obowiązywania porozumienia w kwestii finansowania do 29 listopada. Taka wiadomość stanowi pozytywny sygnał dla stabilności sytuacji finansowej spółki, choć warto podkreślić, że nie oznacza jeszcze wyjścia spółki z problemów.

przekroczył 95% głosów. Tym samym otwiera to drogę do przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu pozostałych udziałów i zdjęcia spółki z giełdy.

Rainbow Tours (RBW.PL)