🍫Rekordowo drogie kakao. Czy czekoladowe Mikołaje staną się luksusem?

Pot臋偶ne wzrosty ceny kakao w pierwszej cz臋艣ci tego roku wywo艂ywa艂y obawy, 偶e czekolada stanie si臋 dobrem luksusowym. Ceny przez lata oscylowa艂y blisko 2500-3000 USD za ton臋, natomiast na koniec 2023 roku zameldowa艂y si臋 przy poziomie 4000 dolar贸w. To nie by艂 jednak koniec wzrost贸w i cena uleg艂a najpierw podwojeniu tu偶 przed 艢wi臋tami Wielkanocnymi, a nast臋pnie niemal potrojeniu w ko艅c贸wce kwietnia. Cho膰 na jaki艣 czas sytuacja uleg艂a uspokojeniu, wraz z rozpocz臋ciem nowego sezonu zbior贸w, to jednak okazuje si臋, 偶e niepewno艣ci dotycz膮ce przysz艂ej produkcji pojawi艂y si臋 na rynku ponownie. Czy nowe rekordy to jedynie przystanek do dalszych wzrost贸w? Czy czekoladowe miko艂aje w przysz艂o艣ci oka偶膮 si臋 dobrem luksusowym?

Sezon straty

Sezon zbior贸w 2023/2024 przyni贸s艂 najwi臋kszy deficyt w historii z racji mocnego spadku produkcji w krajach Afryki Zachodniej. W przypadku Ghany produkcja spad艂a blisko 50%, natomiast w przypadku Wybrze偶a Ko艣ci S艂oniowej spadek produkcji si臋ga艂 30%. Cho膰 sam popyt na kakao 2024 by艂 mniejszy ni偶 w roku poprzednim, to jednak ogromna dysproporcja mi臋dzy zapotrzebowaniem a produkcj膮 doprowadzi艂a do mocnego wzrostu cen towaru. Od pocz膮tku roku ceny wzros艂y niemal 3-krotnie, co wp艂yn臋艂o na niepewno艣膰 dotycz膮c膮 utrzymania popytu na czekolad臋 na wysokim poziomie.聽

Deficyt w sezonie 2023/2024 by艂 najwi臋kszy w historii. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB

Niepewno艣膰 dotycz膮ca przysz艂o艣ci da艂a o sobie pozna膰 poprzez totaln膮 kapitulacj臋 inwestor贸w na rynku kontrakt贸w terminowych. Niepewno艣膰 dotycz膮ca dostaw oraz wysokie koszty utrzymania pozycji doprowadzi艂y do pot臋偶nego spadku p艂ynno艣ci na rynku. Ilo艣膰 otwartych pozycji spad艂a w listopadzie do ponad 10 letniego minimum, natomiast zapasy na gie艂dach (z kt贸rych korzystali producenci czekolady) spad艂y do 20 letniego minimum. Wydaje si臋, 偶e przy obecnych obawach, zapasy mog膮 szybko spa艣膰 do historycznych minim贸w.聽

Ilo艣膰 otwartych pozycji na kontraktach terminowych na kakao spad艂a do poziom贸w najni偶szych od ponad 10 lat. Oznacza to, 偶e p艂ynno艣膰 na tym rynku jest ekstremalnie niska, co sprzyja du偶ym ruchom cenowym. 殴r贸d艂o: Bloomberg FInance LP, XTB

Cho膰 zapasy na gie艂dzie i og贸lne zapasy to zupe艂nie co innego, to warto wspomnie膰, 偶e wszystkie utrzymywane zapasy ziaren kakao w stosunku do konsumpcji spad艂y do poziomu zaledwie 28%. W przesz艂o艣ci zapasy stanowi艂y nawet 40-50% rocznej konsumpcji. Dalsze problemy produkcyjne mog膮 oznacza膰, 偶e w perspektywie 2-3 lat bez poprawy, kakao stanie si臋 towarem deficytowym.

Zapasy na gie艂dach spad艂y do najni偶szego poziomu od 20 lat. 殴r贸d艂o: Bloomberg Finance LP, XTB聽

Sezon niepewno艣ci

Po fatalnym sezonie 23/24 oczekiwania wskazywa艂y na to, 偶e produkcja na Wybrze偶u Ko艣ci S艂oniowej oraz w Ghanie powr贸ci do normalno艣ci. Kraje Afryki Zachodniej odpowiadaj膮 za blisko 75% ca艂ej globalnej produkcji kakao, dlatego problemy w tym rejonie powoduj膮, 偶e globalny rynek kakao i czekolady mo偶e znale藕膰 si臋 pod presj膮. Zbiory w tzw. sezonie w艂a艣ciwym, kt贸ry rozpoczyna si臋 1 pa藕dziernika i ko艅czy w marcu, przebiega艂y bardzo dobrze i dostawy do port贸w na Wybrze偶u Ko艣ci S艂oniowej by艂y nawet 30% wy偶sze ni偶 przed rokiem. Wobec tego pocz膮tek IV kwarta艂u doprowadzi艂 do wyra藕nego spadku cenowego. Handlowcy i producenci wstrzymywali si臋 z zakupami w oczekiwaniu na dalszy spadek cen. Okazuje si臋 jednak, 偶e poprawa sytuacji by艂a jedynie chwilowa.

Cz臋艣膰 terytori贸w Wybrze偶a Ko艣ci S艂oniowej nawiedzi艂y mocno ulewne deszcze, w wyniku czego ewakuowano wiele farm, kt贸re po cz臋艣ci uleg艂y zniszczeniu lub drzewka zosta艂y zaatakowane przez choroby. Du偶a cz臋艣膰 ziaren, kt贸ra trafia艂a do krajowych port贸w w ostatnich tygodniach, sple艣nia艂a, wi臋c nawet je偶eli zosta艂y one pocz膮tkowo zakwalifikowane do dostawy, to ostatecznie nie trafi膮 na rynek europejski czy ameryka艅ski. Du偶a cz臋艣膰 pozosta艂ych dostaw nie spe艂nia艂a z kolei kryteri贸w jako艣ciowych. Na 100 gram贸w kakao ilo艣膰 ziaren zacz臋艂a przekracza膰 100, natomiast do dostaw klasyfikowane s膮 jedynie te partie, kt贸re zawieraj膮 si臋 w zakresie 80-100 ziaren na 100 gram贸w.聽

W innych rejonach Wybrze偶a Ko艣ci S艂oniowej i Ghany obserwowane s膮 bardzo wysokie temperatury i susze, co z kolei 藕le wr贸偶y tzw. 艣redniemu sezonowi, kt贸ry rozpoczyna si臋 w kwietniu. Przetw贸rcy wykorzystali wi臋kszo艣膰 swoich zapas贸w i stoj膮 obecnie przed decyzj膮, czy czeka膰 dalej w poszukiwaniu ni偶szych cen, czy ju偶 teraz odbudowywa膰 zapasy po rekordowo wysokich cenach. Wej艣cie na rynek tych inwestor贸w, kt贸rzy chcieli przeczeka膰 wysokie ceny, mo偶e doprowadzi膰 do tego, ze nie zatrzymamy si臋 na okolicach 12 tysi臋cy dolar贸w. Z drugiej strony sam rynek terminowy przewiduje, 偶e ceny w przysz艂o艣ci b臋d膮 ni偶sze. Z drugiej strony dok艂adnie takie same przewidywania by艂y rok temu, a ostateczne ceny spotowe na rynku s膮 kilkukrotnie wy偶sze ni偶 ceny obecnych kontrakt贸w notowane przed rokiem.聽 Wej艣cie na rynek du偶ej ilo艣ci podmiot贸w mo偶e doprowadzi膰 do tego, 偶e ceny nie poprzestan膮 na te艣cie historycznych szczyt贸w, ale mog膮 wzrosn膮膰 znacz膮co wy偶ej.聽

Czy czekoladowe Miko艂aje podro偶ej膮?

Niemcy to jeden z najwi臋kszych producent贸w czekoladowych Miko艂aj贸w na 艣wiecie. W samym 2022 roku wyprodukowano niemal 170 milion贸w sztuk. Zdecydowana wi臋kszo艣膰 sprzedaje si臋 w samym kraju, gdy偶 jest to bardzo cz臋sty podarunek w trakcie Miko艂ajek lub 艢wi膮t Bo偶ego Narodzenia. Z drugiej strony a偶 30-40% czekoladowych Miko艂aj贸w przeznaczonych jest na eksport. Konsumpcja samej czekolady mo偶e jednak spa艣膰, bior膮c pod uwag臋 kontynuacj臋 wzrostu cen. W roku zesz艂ym wyprodukowano ju偶 鈥渢ylko鈥 167 milion贸w sztuk Miko艂aj贸w, natomiast w tym roku szacuje si臋, 偶e na rynek ma trafi膰 164 mln Miko艂aj贸w.

Oczywi艣cie wzrost cen czekolady nie wynika tylko i wy艂膮czenia z samej ceny kakao, ale r贸wnie偶 ze wzrostu cen innych produkt贸w jak mleko czy cukier. Nie da si臋 r贸wnie偶 zapomnie膰 o kosztach produkcji, transportu i samej sprzeda偶y. Niemniej ceny kakao b臋d膮 wa偶y艂y coraz mocniej we wzro艣cie cen czekolady. Producenci w Europie ju偶 w III kwartale nie wykazywali tak du偶ych ch臋ci zakup贸w jak by艂o to we wcze艣niejszych kwarta艂ach, gdy偶 na ten moment musz膮 kontraktowa膰 si臋 po wysokich cenach. Niemniej bior膮c pod uwag臋 brak dost臋pno艣ci ziaren kakao w magazynach, b臋d膮 musieli rozpocz膮膰 zakupy po wysokich cenach. Zdaniem CFO jednego z najwi臋kszych producent贸w czekolady na 艣wiecie, czyli sp贸艂ki Mondelez, w艂a艣ciciela takich marek jak Milka, Oreo czy Toblerone, niepewno艣膰 dotycz膮ca przysz艂o艣ci cen kakao jest bardzo wysoka. Zdaniem Luca Zaramelli, sp贸艂ka czeka na ni偶sze ceny, cho膰 jednocze艣nie musi si臋 przygotowa膰 na potencjalny dalszy wzrost cen.聽

Czy jednak to oznacza, 偶e standardowa czekolada zdro偶eje? Niekoniecznie. Istnieje r贸wnie偶 dosy膰 cz臋sty zabieg producent贸w w postaci 鈥渟hrinkflacji鈥. Sama cena produktu si臋 nie zmienia, ale zmniejsza si臋 jego waga lub u偶ywa si臋 mniej surowca. Cho膰 kakao wydaje si臋 trudne do zast膮pienia, to jednak perspektywy znacznie ograniczonych zysk贸w ze strony korporacji wydaj膮 si臋 by膰 nie do przyj臋cia, dlatego ju偶 teraz testuje si臋 u偶ycia innych ziaren w celu zast膮pienia przede wszystkim t艂uszczu kakaowego. Dodatkowo mo偶e dochodzi膰 do zwi臋kszenia udzia艂u cukru w samych produktach w stosunku do kakao. Ostatecznie same produkty mog膮 nie zdro偶e膰, cho膰 z pewno艣ci膮 nie b臋dzie to ta sama pe艂nowarto艣ciowa czekolada, kt贸r膮 jeszcze teraz mo偶emy si臋 cieszy膰. Z drugiej strony wzrost cen odpowiednio skomunikowany mo偶e by膰 te偶 wykorzystany przez producent贸w, aby uzasadni膰 wzrost cen. Wobec tego nie mo偶na wykluczy膰, 偶e czekoladowe Miko艂aje w przysz艂ym roku mog膮 by膰 mniej kakaowe, ale przynajmniej dro偶sze.聽

Cena kakao wzros艂a do najwy偶szego poziomu w historii, przebijaj膮c poziomy z kwietnia tego roku. 殴r贸d艂o: Bloomberg FInance LP, XTB

Micha艂 Stajniak, CFA

Wicedyrektor Dzia艂u Analiz聽

Analityk Rynku Surowc贸w

XTB