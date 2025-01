Rekordowy rok Bitcoina 🚀

Ten rok by艂 szczeg贸lnie udany dla walut cyfrowych. Mimo i偶 ostatnie dni przynosz膮 cofni臋cie, tak przekroczenie bariery 100 tys. USD za 1 Bitcoina by艂o na pewno wydarzeniem roku. Sprawd藕my jak prezentuje si臋 sytuacja techniczne na rynku BTC i czego oczekwia膰 w najbli偶szym czasie.聽

Patrz膮c na interwa艂 tygodniowy, kurs Bitcoina dotar艂 do wskazywanych przez nas poziom贸w docelowych - 102 i 107 tys. USD. Poziomy te wynika艂y z mierze艅 zewn臋trznych Fibonacciego 161,8% oraz z d艂ugo艣ci odcink贸w wzrostowych. Hossa trwaj膮ca od listopada 2022 roku do marca 2024 roku by艂a niemal identyczna w zasi臋gu cenowym, jak ostatnia hossa, licz膮c do sierpnia 2024 do teraz.

Zgodnie z klasycznymi za艂o偶eniami analizy technicznej mo偶e to by膰 przes艂ank膮 za korekt膮, kt贸ra poniek膮d ju偶 mog艂a si臋 rozpocz膮膰... Z perspektywy interwa艂u W1 mo偶emy zauwa偶y膰 poda偶ow膮 formacj臋 z d艂ugim g贸rnym cieniem, po kt贸rej pojawi艂a si臋 kolejna z czarnym korpusem. Ten tydzie艅 tak偶e rozpocza艂 si臋 od spadk贸w, chocia偶 rynkowe byki nie chc膮 si臋 tak 艂atwo podda膰 i dzi艣 obserwujemy pr贸b臋 utrzymania 艣wiecy W1 powy偶ej poziomu 95 tys. USD. Je偶eli jednak ten tydzie艅 zako艅czy si臋 na minusie, niewykluczone b臋dzie rozszerzenie korekty w kierunku 83 tys. USD, gdzie znajduje si臋 r贸wno艣膰 z poprzedni膮 korekt膮 spadkow膮 (czerwone prostok膮ty). Gdyby i ten poziom zosta艂 z艂amany, korekta mog艂aby si臋 rozwin膮膰 w stron臋 wsparcia przy 74 tys. USD. Niemniej nawet taka "du偶a" przecena nie musia艂aby oznacza膰 jeszcze zmiany trendu, na razie g艂贸wny trend Bitcoinie pozostaje wzrostowy.聽

聽

Bitcoin interwa艂 W1. 殴r贸d艂o: xStation5

Z perspektywy interwa艂u H4, warto zwr贸ci膰 uwag臋 na horyzontalne wsparcie przy poziomie 92 tys. USD. Je偶eli dosz艂oby do jego z艂amania, ruch w d贸艂 mo偶e przybra膰 na sile. Z drugiej strony, powr贸t ceny powy偶ej poziomu 96500$, gdzie wypada dolne ograniczenie zanegowanej struktury 1:1 oraz 艣rednia EMA100, mo偶e prowadzi膰 do powrotu do g艂贸wnego trendu wzrostowego.聽

聽

Bitcoin interwa艂 H4. 殴r贸d艂o: xStation5