🎉Rekordy na US500, US100 powyżej 20k

Wi臋ksze ci臋cie st贸p procentowych przez Fed i dobre dane gospodarcze nap臋dzaj膮 wzrosty na Wall Street

Pierwsza godzina sesji kasowej na Wall Street przebiega w wy艣mienitych nastrojach. Indeks S&P 500 wspina si臋 na nowe historyczne szczyty, natomiast Nasdaq 100 znajduje si臋 ju偶 blisko poziom贸w 20 tysi臋cy punkt贸w. Patrz膮c z perspektywy kontrakt贸w terminowych nale偶y pami臋ta膰 o wczorajszym rolowaniu, ale nawet nie uwzgl臋dniaj膮c tego wydarzenia, US500 znajdowa艂by si臋 na rekordach, a US100 znalaz艂by si臋 najwy偶ej od drugiej po艂owy sierpnia i z pewno艣ci膮 pr贸bowa艂by wybi膰 op贸r zwi膮zany z tymi szczytami.聽

Pow贸d wzrost贸w jest oczywisty: Fed tnie stopy procentowe o 50 punkt贸w bazowych, mocniej od oczekiwa艅 i niemal deklaruje zwyci臋stwo nad inflacj膮. Fed wskazuje, 偶e gospodarka ma si臋 bardzo dobrze, a mocne spadki inflacji gwarantuj膮 dalsze mocne obni偶ki st贸p procentowych. To w艂a艣nie ni偶szych st贸p procentowych potrzebuje obecnie mocno sch艂odzona gospodarka. Nale偶y r贸wnie偶 pami臋ta膰, 偶e przy ni偶szych stopach procentowych, niekt贸re ceny sp贸艂ek mog膮 wydawa膰 si臋 atrakcyjnie, w szczeg贸lno艣ci te technologiczne, kt贸re zaliczy艂y spor膮 korekt臋 w ostatnich tygodniach.聽

Dzisiaj dodatkowo poznali艣my dane dotycz膮ce wniosk贸w o zasi艂ek dla bezrobotnych. Dane te pokaza艂y 219 tys. To znacznie ni偶ej ni偶 poprzedni odczyt rz臋du 230 tys. Warto te偶 wspomnie膰, 偶e w przesz艂o艣ci sygna艂 recesyjny pojawia艂 si臋 przy przekroczeniu claims贸w powy偶ej 300 tys.

US500

Rolowanie kontrakt贸w wynios艂o ok. 50 punkt贸w. Nawet nie uwzgl臋dniaj膮c rolowania, US500 znalaz艂by si臋 na nowych historycznych szczytach. Wczoraj dosz艂o do realizacji zysk贸w po pocz膮tkowych wzrostach, ale dzisiaj dochodzi do kontynuacji silnego odbicia, kt贸re rozpocz臋艂o si臋 9 wrze艣nia. Kluczowa strefa wsparcia wci膮偶 znajduje si臋 w okolicach 5670-5700 punkt贸w. Z kolei poziomy opor贸w to 5805 przy zniesieniu 113.0 oraz 5900 przy zniesieniu 127.2. Przy tym poziomie znajdziemy r贸wnie偶 zakres ruchu poprzedniej fali wzrostowej.

US100

Rolowanie na US100 wynios艂o ok. 250 punkt贸w. Bez tego kontrakt testowa艂by okolice szczyt贸w z 22 sierpnia. Obecnie obserwujemy wyj艣cie powy偶ej 20000 punkt贸w. Wzrosty bez uwzgl臋dnienia rolowania to ok. 2,5%. Kluczowa strefa wsparcia znajduje si臋 od zniesienia 61.8 do 78.6 ostatniej fali spadkowej. Z kolei opory to 2500 przy zniesieniu 127.2 oraz ostatnie historyczne szczyty przy 20900 punkt贸w.聽

