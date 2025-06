Rentowności amerykańskich obligacji spadają na fali słabszej inflacji i wzroście napięć geopolitycznych 📈

Rentowność amerykańskich obligacji odnotowuje dziś czwartą z rzędu sesję spadków, niwelując wzrosty z początku czerwca i testując najniższe poziomy od początku maja. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spada dziś do około 4,36%, przełamując poziom 4,4%.





Rentowność obligacji, utrzymująca się na podwyższonym poziomie (od początku czerwca rentowność 10-letnich obligacji utrzymywała się powyżej 100-sesyjnej średniej kroczącej), mogła stanowić atrakcyjną wycenę dla niektórych inwestorów w papiery dłużne. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Na wzrost cen amerykańskich obligacji wpływa kilka czynników, choć ich oddziaływanie nie jest jeszcze na tyle silne, by wywołać gwałtowne ruchy. Przede wszystkim, tegoroczny odczyt inflacji okazał się niższy od oczekiwań, co nieco osłabiło negatywny scenariusz wzmocnienia inflacji w związku z cłami nałożonymi przez prezydenta Trumpa. Chociaż jaśniejszy wpływ ceł na zmiany cen prawdopodobnie ujawni się w nadchodzących miesiącach, dane z maja możnaLiczba traktować jako wstęp. W tym przypadku sugerują one nieco słabszy od oczekiwanego wpływ na wzrost cen, co mogłoby usunąć kolejny argument dla Rezerwy Federalnej do dalszego opóźniania obniżek stóp procentowych.

W rezultacie Donald Trump ponownie skrytykował prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella za utrzymywanie obecnych stóp procentowych. Według byłego prezydenta, dwupunktowa obniżka stóp mogłaby zaoszczędzić rządowi USA 600 miliardów dolarów rocznie na płatnościach odsetkowych — to znaczna suma, która mogłaby wesprzeć wysiłki administracji w spełnianiu obietnic dotyczących zmniejszenia długu publicznego.

Powrót presji ze strony Trumpa wynika z ostatnich dwóch dni niższych od oczekiwań odczytów inflacji. Jak dotąd dynamika cen nie wykazała oznak presji wzrostowej, której obawiało się kilku członków Fed w związku ze zmianami w polityce handlowej USA. Rosnące oczekiwania są również widoczne na rynku pieniężnym, gdzie szanse na potencjalną wrześniową obniżkę są obecnie wyceniane nieco powyżej 70%, w porównaniu z 69% w ubiegłym tygodniu.

Kolejnym czynnikiem podnoszącym ceny obligacji jest rosnące zapotrzebowanie na aktywa „bezpiecznej przystani”. Napięcia na Bliskim Wschodzie i ogłoszenie przez USA wycofania części personelu z ambasady w Iraku z powodu „zwiększonego zagrożenia w regionie” podsycają obawy inwestorów. W takich czasach kapitał szuka bezpieczniejszych alternatyw niż aktywa o wysokiej zmienności.





Źródło: xStation5