Rheinetall traci 5%📉Europejskie spółki obronne pod presją po spotkaniu Trumpa z Zełeńskim w Paryżu

Dzi艣 mo偶emy zaobserwowa膰 rosn膮c膮 presj臋 na sprzeda偶 (i realizacj臋 zysk贸w) w艣r贸d czo艂owych europejskich sp贸艂ek z sektora obronnego po wczorajszym spotkaniu Trump-Zelensky-Macron w Pary偶u i o艣wiadczeniu Donalda Trumpa na platformie Truth Social, w kt贸rym prezydent elekt USA stanowczo stwierdzi艂, 偶e wojna w Ukrainie b臋dzie musia艂a si臋 zako艅czy膰. Po spotkaniu z Trumpem i Emmanuelem Macronem w Pary偶y prezydent Ukrainy Ze艂e艅ski przyzna艂, 偶e Ukraina nie zostanie na razie przyj臋ta do NATO. Dla 艣wiatowych rynk贸w mo偶e to by膰 pozytywny sygna艂 os艂abienia napi臋膰 na linii NATO-Rosja.

Rynki postrzegaj膮 ostatnie spotkania jako krok przybli偶aj膮cy Ukrain臋 do negocjacji z Rosj膮. Ponadto, w ostatnich dniach nie mieli艣my do czynienia z ogromn膮 eskalacj膮 militarn膮 na wschodniej granicy Ukrainy, co mo偶e by膰 postrzegane jako potencjalny impas lub przynajmniej kr贸tkoterminowa 鈥瀙rzerwa鈥 w konflikcie, podczas gdy 'Zach贸d' przygotowuje pozycje negocjacyjn膮. Niemieccy czo艂owi producenci wojskowi Hensoldt i Rheinmetall trac膮 dzi艣 odpowiednio 5 i 4%. R贸wnie偶 w艂oski Leonardo spada o ponad 3%, podczas gdy brytyjski BAE Systems i francuski Dassault Aviation trac膮 prawie 2%.

Rheinmetall (D1) i Hensoldt (H1)



殴r贸d艂o: xStation5

殴r贸d艂o: xStation5